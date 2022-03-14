制裁升級 美企傳斷供大疆軟件 中企：我來頂上

美軍在日常訓練中使用大疆無人機。（取材自美國國防部）

美國制裁再升級？中國設計圈的一則消息在刷屏，不僅硬件要制裁，軟件方面也要開始了。這個周末，美國制裁大疆，不能用美國設計軟件了。針對網傳設計軟件公司Figma封停所有被美國制裁名單的公司帳號消息，@即時設計JsDesign近日發布公告稱，求證屬實。

中國基金報報導，@即時設計JsDesign稱，此事件已經波及到一些中國網路公司和設計師，並對其設計資產的安全性造成影響，對此深感憂心，也決定迅速響應，希望能幫助所有受波及的企業和個人盡快獲得解決辦法。

Figma在郵件中表示，「你好，我們了解到大疆在發布的制裁名單當中被點名，因此Figma無法再為您提供對我們軟件的訪問權限，我們已經開始凍結您的帳戶，您將無法再通過Figma訪問您的文體，但我們將會在接下來的兩周內通過電子郵件或者其他方式將您的文件提供給您」。

報導指出，據了解，美國制裁名單包含禁止向對方提供軟件服務，導致了這一情況。

據報導，對於斷供，大疆緊急回應稱，「緊急通知各位有在使用Figma做設計的同事們，Figma封停所有被美國制裁名單的公司帳號，大疆已被封停，無法登錄，小伙伴可盡快用自己的私人帳戶移動文件，然後趕緊通知身邊有在用Figma的小伙伴」。

報導說，Figma是由Dylan Field和Evan Wallace於2012年在布朗大學攻讀計算機科學專業時，開始研究的圖形編輯軟件。最初的目標是讓「任何人都能夠通過在瀏覽器中創建免費、簡單、有創意的工具來發揮創意」。自創立以後，Figma發展飛快，攫取了相當大的在線設計市場份額。

據業內人士，這款軟件也不是沒有替代，例如中國的墨刀設計軟件、藍湖團隊的MasteGO、萬興推出的Pixso等都是可以在一些情況下替代這款美國軟件的。

報導指出，業內人士稱，不過通過這件事可以看出，美國可以把任何美屬的東西武器化，從吃喝住行到工作軟件等方面。另外產業方面也應該提高中國軟件開發的扶持力度，讓中國軟件真正能站起來才是關鍵。