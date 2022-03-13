釋與病毒共存信號? 中開放快篩5產品上市

中國開放新冠抗原產品上市，圖為廣東省廣州市，萬孚生物內的自動化生產線正在生產供港新冠抗原檢測試劑。（中新社）

在衛健委決定增加抗原檢測 作為核酸檢測的補充後，藥監局12日批准五家新冠抗原產品自測應用申請變更，抗原自測產品正式上市。檢測市場由核酸一家獨大過渡到分級診斷階段，可望迎來超過一千億人民幣的市場規模。有觀點認為，開放自行快篩是釋放「與病毒共存」的最新信號。

央視新聞報導，國家藥監局12日發布通告，批准南京諾唯贊、北京 金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物的新冠抗原產品自測應用申請變更，五款抗原自測產品正式上市。

國務院 印發的檢測試行規定中，明定抗原檢測適用的3類人群，包括：到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的人員；隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員；有抗原自我檢測需求的社區居民。但官方強調，核酸檢測依然是感染依據。

BBC中文網報導，中國過去兩年檢測病毒的方法是核酸檢測，這種方法是對病毒的遺傳物質RNA進行檢測，凖確率高，但需要較為專業的採樣人員和檢測設備。

而抗原檢測主要對病毒表面的蛋白進行檢測。復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏將其比喻為「病毒穿的衣服」。透過較為廉價的自測盒，可以15分鐘內得出結果。

張文宏表示，任何事情都有它的兩面性，抗原檢測因為沒有擴增，所以敏感性要低一些，但一旦檢出陽性就會有很大的價值。比如在香港，核酸檢測跟不上，很多時候就採取抗原檢測。

有媒體猜測，允許自檢是否為逐步放開限制鋪路？張文宏坦言，「把一個個突破都給完成了，那麼我想突然有一天你就會發現，原來我們已經做到了完全開放。但是這段時間可能還會比較長，當然只要每天進步一點點，我相信我們一定能夠完成比較艱難的任務。」

衛健委高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光近期也在微博上發文，坦言中國的「動態清零」不會永遠不變，在不久的將來，定會在合適的時間點，展示中國式與病毒共存的路線圖。

中新財經報導，中國已有不少體外診斷生產企業的新冠抗原自檢試劑盒在海外註冊獲批。目前預計國內抗原自檢試劑盒市場單月規模有望達177-266億元。若考慮到居民、企業自費購買情況，一年的市場規模有望超過一千億元。