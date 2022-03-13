中國1天新增逾3000新冠病例 吉林1省就破兩千

吉林市感染者過千，昨日三所方艙醫院已陸續建成並投入使用。第四所方艙醫院正在加緊建設中，預計可提供約2000牀位。圖為有患者陸續經救護車送往方艙醫院安置。（新華社）

中國新冠疫情 惡化，繼11日20省份新增本土病例超1500例為兩年來單日新增最多之後，12日再創下新高，單日新增本土確診病例高達3122例，疫情雪上加霜。中國副總理孫春蘭昨天要求各地從嚴從緊落實疫情防控，務必在最短時間內實現社會面清零。

中國連續五天新增本土病例破500，11日超越1500例（含無症狀感染者），疫情擴及20省份，逾半省份「復陽」，這是自2020年3月武漢疫情緩和後，中國全國新增確診病例最多的一天。中媒21世紀經濟報導則報導稱，中國已有27個省市區出現疫情，僅剩江西、寧夏、新疆、西藏維持清零。

不過這項數字於12日再被打破。國家衛健委統計，12日全國新增本土病例多達1807例，另有本土無症狀感染1315例，合計超過了3000例，疫情相當嚴峻。

孫春蘭昨天出席國務院聯防聯控機制召開的電視電話會議時強調，近期疫情多發頻發，防控形勢複雜嚴峻。疫情較重地區要從嚴從緊開展防控工作，擴大核酸篩查範圍，加快流調排查和轉運隔離，嚴格落實集中隔離、居家隔離、封控區和管控區管理措施，徹底阻斷社區傳播，「用最短時間實現社會面清零」。

她並表示，要堅持「外防輸入、內防反彈」總策略，「動態清零」總方針不動搖、不放鬆，採取果斷措施，盡快控制局部聚集性疫情，鞏固疫情防控成果。

此波本土疫情在中國多地爆發，其中以吉林省最嚴重，11日已有1400多例，12日更新增多達2156例。吉林省衛生健康委副主任張豔今天上午緊急召開發布會說明原因表示，Omicron變異株傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難於發現，易形成社區傳播；另一方面反映出個別地區面對疫情快速上升，醫療資源擴容能力不足，導致短時間內集中收治受限。吉林省已從七方面下手加強防控，確保盡速實現社會面清零目標。

美國之音報導，被稱做防疫模範生的上海也出現了大漏洞。突發群體感染現象，官方不敢大意，已要求上海市民「非必要不離滬，離滬需持48小時核酸檢測 報告」，上海長途汽車客運總站也自13日起暫停運營。

北京 也出現一起出差返京後聚餐而引發的聚集性疫情，北京疾控昨天提醒，進返京後7日內不聚餐、不聚會。北京北京鵬飛迎澳商貿有限公司員工因未落實進返京72小時核酸檢測措施，昨天被官方要求停業整改，全體員工進行核酸檢測全部為陰性方可恢復經營。