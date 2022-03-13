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經濟VS.控疫 調整「動態清零」？ 北京陷兩難

記者羅印冲
國務院副總理孫春蘭（左四）出席疫情防控工作電視電話會議並講話。（新華社）
國務院副總理孫春蘭（左四）出席疫情防控工作電視電話會議並講話。（新華社）

此前一度傳出不久之後中國將調整「動態清零」防疫政策，但近日中國疫情急遽升溫，防疫政策走向的改變或更趨謹慎。「動態清零」要付出龐大的經濟民生代價，但放寬防控又可能使疫情更惡化，政策拿捏令北京陷入兩難。

中國近期本土疫情嚴峻，確診數字不斷創下自武漢出現疫情之後的新高。而且疫情分布於十多個省分，包括北京和上海，都受到疫情襲擊。

在這波疫情升高之前，由於多國逐漸採取「與病毒共存」策略，以提振受到重創的經濟活動，中國也出現檢討「動態清零」聲音，國家衛健委高級別專家組成員曾光日前表示，「動態清零」不會永遠不變；適當時機將推出「中國式與病毒共存」路線圖。

然而，在疫情不斷升溫之際，中共當局顯然更加謹慎了。總理李克強在人大閉幕後的年度記者會表示，病毒一直在變異，一些規律「還需要深入研究」，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強。

針對防疫政策，李克強指出，會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈、供應鏈的安全。

而在李克強記者會的前一天，國務院聯防聯控機制召開疫情防控會議強調，要清醒認識當前面臨的疫情防控形勢，堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。「動態清零」尚未從官方防疫政策中消失或被取代。

這場會議還稱，要落實「從嚴從緊」、精準防控、「嚴而又嚴」的要求，盡快阻斷疫情傳播途徑，堅決避免疫情規模再擴大，「絕不能讓來之不易的防控成果前功盡棄」，並要求各地把疫情防控作為當前「首要的政治任務」。

而為了提高「早發現」能力，衛健委也宣布，將抗原篩查（快篩）納入檢測補充手段，並鼓勵民眾購買快篩試劑自行檢測，檢測陽性要立即向有關部門報告；需要時，進行核酸檢測予以確認。

對中國來說，除了確診病例大增之外，現在防疫最大困難是無症狀感染者也暴增，無疑增加了防控的難度。病毒學專家常榮山分析，大量無症狀感染者使這波疫情更為隱蔽，無源頭疫情越來越多。他預計，這波疫情預計至少還需兩個月，即到五月左右才有望趨於平穩。

但嚴格管控的「動態清零」政策確實令經濟民生付出極大代價。在最近疫情衝擊下，上海中小學全部改上網課，幼稚園禁止入園，出現確診的行政區也關閉了公園等公共場所，餐廳禁止內用。在疫情同樣嚴重的吉林省長春市，當地已宣布停工停課停公車，所有民眾要進行三輪核酸檢測。

從目前情況看，防疫要達到國家主席習近平日前強調的「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，已成為嚴峻考驗。李克強在他總理任內最後一場記者會上坦言，本屆政府所遇到的最大挑戰是，新冠疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，所言不虛。

疫情 防疫 檢測

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