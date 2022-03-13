194諾貝爾獎得主公開信挺烏克蘭 中國無獲獎人簽名

近日，194位諾貝爾獎 得主聯名發表聲援烏克蘭 的公開信，公開信譴責俄羅斯 的行徑就類似當年納粹德國軍事侵略波蘭和蘇聯，並呼籲俄羅斯政府停止對烏克蘭的入侵，撤回在烏克蘭的軍隊。這封公開信的連署者包括了美籍華人朱棣文和崔琦，以及西藏精神領袖達賴喇嘛等，但中國沒有獲獎者簽名。

自由亞洲電台報導，針對俄羅斯入侵烏克蘭，194位諾貝爾獎得獎主表達了他們對烏克蘭人民的自由和烏克蘭國家獨立的支持。

諾貝爾獎網站公布的這封公開信指出，俄羅斯此舉讓人想起德國納粹在1939年使用類似的伎倆，假裝挑釁對波蘭的襲擊，以及1941年進攻蘇聯。在俄羅斯總統普亭領導下的俄羅斯政府，發動了無端的軍事戰爭。諾貝爾獎主們謹慎地強調，這是俄羅斯政府，而不是俄羅斯人民在這場侵略中扮演了重要角色。

諾貝爾獎獲獎者們還共同譴責俄羅斯的軍事行動，以及普亭根本否認烏克蘭存在的合法性。公開信並強調，要通過和平的方式來解決爭端，而俄羅斯的入侵公然違反聯合國憲章規定。

連署這封公開信的包括了美籍華人朱棣文和崔琦，以及西藏精神領袖達賴喇嘛。社交媒體上，輿論質疑為什麼沒有中國的諾貝爾獎得主簽名。從歸化中國國籍的物理獎得主楊振寧到文學獎得主莫言，以及醫學獎得主屠呦呦等人都被點名。