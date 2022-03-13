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裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

澳洲專家：中國不願單獨調停俄烏戰爭 免背罵名

中國新聞組／北京13日電
中國領導人習近平對俄烏戰爭立場依然模糊。圖為今年2月4日，中國國家主席習近平(右)在北京釣魚台國賓館會見普亭。（新華社）
中國領導人習近平對俄烏戰爭立場依然模糊。圖為今年2月4日，中國國家主席習近平(右)在北京釣魚台國賓館會見普亭。（新華社）

中國領導人習近平與高層近日紛紛對俄烏戰爭表態，雖強調「四個應該」，但立場依然模糊。澳洲學者宋文笛(Wen-Ti Sung)分析，中國只願在成功率高的時候，以多邊方式介入斡旋，以免背負罵名。

中央社報導，中國全國「兩會」11日剛落幕，即便外交並非兩會的主軸，但俄羅斯入侵烏克蘭戰事正酣，中國國家主席習近平、國務院總理李克強、國務委員兼外交部長王毅都透過不同場合表明中國立場。

習近平8日和法國總統馬克宏、德國總理蕭茲通話時提到：各國主權、領土完整都應該得到尊重；聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守；各國合理安全關切都應該得到重視；一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

王毅10日和義大利外長迪馬尤通話時指，上述「四個應該」是「中方關於烏克蘭問題的最權威立場」。

不過，第一個應該被視為呼應烏克蘭訴求，第三個應該卻回應俄國反對北約東擴的說法。中國的立場依然模糊。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社電訪時分析，此次俄國發動戰事，讓中國難以自圓其說，因此只能模糊立場避免選邊站，「多提抽象大原則，少就實際議題作明確表態，也是另一種意義的戰略模糊」。

李克強11日在總理記者會談到烏克蘭問題時，除表示中國奉行獨立自主的和平外交政策，還強調「發展雙邊關係從不針對第三方」。稍早前王毅在外長記者會，也指中俄關係是「不結盟、不對抗、不針對第三方」。

宋文笛認為，這是中國試圖澄清外界猜測，否認事先知悉甚至默許俄國發動戰爭。

外界也關切，中國會不會介入斡旋烏克蘭戰爭。李克強11日則表態，中國「願和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用」。

對此，宋文笛分析，中國不希望在雙邊或三邊情況下扮演調停人，否則一旦失敗，反而背負罵名。他認為，中國或許願意採類似處理朝鮮半島核議題的「六方會談」形式，以多邊模式參與斡旋，一來會被視為「關鍵少數」；二來調停成功可獲聲望，失敗也不用單獨扛責。

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