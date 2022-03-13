「在溫暖中永恆」北京冬殘奧會閉幕 習近平將出席

總導演張藝謀對於冬殘奧會開閉幕式的定位是「溫暖感人」。 (央視截圖)

北京 2022年冬殘奧會閉幕式13日晚在國家體育場鳥巢舉行，主題為「在溫暖中永恆」。國家主席習近平將出席閉幕式。此外，11日晚間北京天空突然出現「神秘光圈」，引發不少網友議論，真相原來與冬殘奧會有關。

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央視新聞報導，13日晚，北京2022年冬殘奧會閉幕式在鳥巢舉辦，經過連續幾天的場地聯排，目前各項準備工作已經就緒。

報導說，延續「一朵雪花」的故事，北京2022年冬殘奧會閉幕式主創團隊，將在鳥巢主場地運用一個直徑55米左右的圓形視覺符號貫穿全篇，突出呈現「在溫暖中永恆」的核心主題，為北京雙奧畫下一個圓滿的句號。

北京2022年冬殘奧會開閉幕式總導演 張藝謀說，這個圓形符號就是作為一個非常醒目的一個道具，它要成為閉幕式的一個亮點，就有點像折柳寄情的感覺，但是這次是通過一個道具來完成這個亮點。

據報導，溫暖，是人生中的難忘記憶；永恆，是全人類的美好願景。因此，本屆冬殘奧會閉幕式的主題名稱為「在溫暖中永恆」，通過表演與儀式的融合，留存下本屆冬殘奧會的精采瞬間和偉大時刻。

閉幕式導演沈晨說，閉幕式將在50分鐘左右的時長裡完成，共有12個儀式環節，其中以「愛的感召」為題的表演環節，將由超過60%的殘疾人作為表演的主體，以「手語」的形式配合優雅的手臂舞蹈，心手相連，殘健共融的人們用「愛」為世界繪就了一抹斑斕的色彩。

中國氣象局揭曉，11日晚間北京夜空出現的「神秘光環」，其實是來自鳥巢打出的燈光。（取材自微博）

另據本報系聯合報報導，「是魔法陣的召喚？還是星際戰艦的降臨？是異世界的大門被打開？還是我們穿越到了平行宇宙？」11日晚間，北京天空突然出現「神秘光圈」，許多人都目睹這一奇異 景象，並將相片、影片上傳網路，引發不少網友議論。

對於北京夜空11日的奇異景象，連北京清華大學微博都發文表示：「有多少人剛剛以為看到UFO了，請舉手。」

不過，中國氣象局很快就出面澄清：「別猜了，應該就是鳥巢燈光打到雲上了。」中國氣象局微博還配上多張鳥巢打燈的照片。

環球網報導，氣象專家表示，由於11日雲層較厚，反射率高，地面強光照向空中，打在雲上，就會造成了這種「異象」。

據悉，鳥巢當時應該正為即將於13日晚舉行的北京冬殘奧會閉幕式進行彩排。