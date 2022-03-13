我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

「在溫暖中永恆」北京冬殘奧會閉幕 習近平將出席

中國新聞組／北京13日電
總導演張藝謀對於冬殘奧會開閉幕式的定位是「溫暖感人」。 (央視截圖)
總導演張藝謀對於冬殘奧會開閉幕式的定位是「溫暖感人」。 (央視截圖)

北京2022年冬殘奧會閉幕式13日晚在國家體育場鳥巢舉行，主題為「在溫暖中永恆」。國家主席習近平將出席閉幕式。此外，11日晚間北京天空突然出現「神秘光圈」，引發不少網友議論，真相原來與冬殘奧會有關。

來源：YouTube

央視新聞報導，13日晚，北京2022年冬殘奧會閉幕式在鳥巢舉辦，經過連續幾天的場地聯排，目前各項準備工作已經就緒。

報導說，延續「一朵雪花」的故事，北京2022年冬殘奧會閉幕式主創團隊，將在鳥巢主場地運用一個直徑55米左右的圓形視覺符號貫穿全篇，突出呈現「在溫暖中永恆」的核心主題，為北京雙奧畫下一個圓滿的句號。

北京2022年冬殘奧會開閉幕式總導演張藝謀說，這個圓形符號就是作為一個非常醒目的一個道具，它要成為閉幕式的一個亮點，就有點像折柳寄情的感覺，但是這次是通過一個道具來完成這個亮點。

據報導，溫暖，是人生中的難忘記憶；永恆，是全人類的美好願景。因此，本屆冬殘奧會閉幕式的主題名稱為「在溫暖中永恆」，通過表演與儀式的融合，留存下本屆冬殘奧會的精采瞬間和偉大時刻。

閉幕式導演沈晨說，閉幕式將在50分鐘左右的時長裡完成，共有12個儀式環節，其中以「愛的感召」為題的表演環節，將由超過60%的殘疾人作為表演的主體，以「手語」的形式配合優雅的手臂舞蹈，心手相連，殘健共融的人們用「愛」為世界繪就了一抹斑斕的色彩。

中國氣象局揭曉，11日晚間北京夜空出現的「神秘光環」，其實是來自鳥巢打出的燈光。...
中國氣象局揭曉，11日晚間北京夜空出現的「神秘光環」，其實是來自鳥巢打出的燈光。（取材自微博）

另據本報系聯合報報導，「是魔法陣的召喚？還是星際戰艦的降臨？是異世界的大門被打開？還是我們穿越到了平行宇宙？」11日晚間，北京天空突然出現「神秘光圈」，許多人都目睹這一奇異景象，並將相片、影片上傳網路，引發不少網友議論。

對於北京夜空11日的奇異景象，連北京清華大學微博都發文表示：「有多少人剛剛以為看到UFO了，請舉手。」

不過，中國氣象局很快就出面澄清：「別猜了，應該就是鳥巢燈光打到雲上了。」中國氣象局微博還配上多張鳥巢打燈的照片。

環球網報導，氣象專家表示，由於11日雲層較厚，反射率高，地面強光照向空中，打在雲上，就會造成了這種「異象」。

據悉，鳥巢當時應該正為即將於13日晚舉行的北京冬殘奧會閉幕式進行彩排。

北京清華大學微博也發布11日晚間北京夜空出現的「神秘光環」。（取材自微博）
北京清華大學微博也發布11日晚間北京夜空出現的「神秘光環」。（取材自微博）

北京 導演 奇異

上一則

澳洲專家：中國不願單獨調停俄烏戰爭 免背罵名

下一則

母癲癇懷中幼兒掉火爐 父吞善款失聯

延伸閱讀

CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安

CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安
籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭

籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭
分析／俄烏戰爭演示武力犯台風險 習近平應暫不會動武

分析／俄烏戰爭演示武力犯台風險 習近平應暫不會動武
美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境