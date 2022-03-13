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兩會觀察／惡法?人大代表促廢「尋滋罪」 不敵維穩需求

記者陳言喬
尋釁滋事罪過去一直被中國法界人士詬病是「口袋罪」，在高鐵霸占座位者也會被依尋釁滋事罪法辦。（新華社）
尋釁滋事罪過去一直被中國法界人士詬病是「口袋罪」，在高鐵霸占座位者也會被依尋釁滋事罪法辦。（新華社）

中國有一個特別的刑法罪名「尋釁滋事罪」，在過去多年一直被法界人士詬病是「口袋罪」。今年兩會期間，又有政協委員與人大代表提案要廢除。但儘管在網路上引發熱烈討論，從社會穩定「大局」下，這項罪名短時間恐不易廢除。

所謂的「口袋罪」是指一些界定不清、罪名抽象、罪狀含糊，以至難以界定有罪與否的罪名。就像一個大「口袋」，什麼都能裝的「開放性」罪名俗稱。

今年兩會上，兩名本職都是律師的政協委員朱征夫與人大代表蕭勝方都提出應「適時取消尋釁滋事罪」的呼聲，兩人認為尋釁滋事罪法條表述過於模糊，入罪門檻較低，已成為當下司法實踐中的口袋罪。

中國在1997年3月修訂刑法，將流氓罪取消，具體拆解為聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、聚眾淫亂罪等七項罪名。當中的尋釁滋事罪是從1979年刑法流氓罪中分解出的罪名，繼承了「口袋罪」的特性。

中國早年立這個法，主要是對付地痞流氓，維護社會穩定大局的考量。但實施至今，尋釁滋事罪中的第4款也備受爭議，該條文是：在公共場所起鬨鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂者。

而是否造成公共場所秩序嚴重混亂，認定權由公安機關來決定，「他說你是就是」，例如在火車場倒賣車票的黃牛，公安機關可以認定黃牛引起公共場所秩序混亂，用尋釁滋事罪來辦黃牛。前兩年有人霸占高鐵列車座位上拒不讓位給有座位票的乘客，後來也被以此罪法辦。

但多年來此罪也成為公安抓捕那些上訪、陳情、舉白布條抗議等群眾的法律利器。一些在公眾場合不服警察執法而與警察對抗的，也極易被安上這個罪名；維權律師或在網路上批評政府的等都是，例如報導武漢疫情的記者張展就被按上此罪被判了四年，可說「欲加之罪、何患無辭」。

中國的尋釁滋事罪雖在一定程度上有利於懲治危害社會秩序者，但此罪的弊端也顯而易見的，這不是立法者問題，而是執行的司法問題，尤其是一旦遇到執法機關選擇性執法時，遇到的人只能自認倒楣，長久以往也會減損群眾對法律的尊重。只是在當前維穩的大局下，此罪恐暫看不到廢除的跡象。

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