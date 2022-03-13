WSJ：習近平擬讓親信何立峰接替副總理劉鶴

外媒披露，習近平親信、發改委主任何立峰可望接掌副總理劉鶴的位置。（取材自微信）

中共將於下半年召開20大，新領導階層人事布局已逐一浮現。據報導，除總理李克強 自稱將在今年卸任，副總理劉鶴也可能下台。總理人選已有四人浮出檯面；至於劉鶴的繼任人，美媒指習近平 考慮讓相識幾十年的親信、國家發改委主任何立峰掌管這個被形容是「中國經濟沙皇」寶座的職務。

李克強在兩會閉幕後的記者會上，公開宣告這是他最後一次以總理身分主持兩會記者會後，中共20大新領導班子的人事布局也引發關注。綜合中外媒體報導，由於2018年全國人大修憲，取消國家主席和副主席任期限制，但總理仍是同一人只能做兩屆，因此李克強無法與可望連任的習近平「同進退」，任期必須於20大止步。

有消息人士指出，李克強可能不會在卸任後退休 ，也許轉任人大委員長。而李克強留下來的總理職位，有預測稱人選有四，包括政協主席汪洋、副總理胡春華、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾都有可能，但也都存在變數。

不過，目前被討論的較為「成熟」的莫過於何立峰的新職務。華爾街日報（WSJ）報導引述熟悉相關討論人士透露，何立峰是晉升為承擔經濟、金融和工業事務方面廣泛職責的國務院副總理的第一候選人。如果獲得任命，何立峰與習近平的密切關係可能會使何立峰對政策產生廣泛影響。兩人的關係可以追溯到1980年代，當時他們在同一個城市擔任市政官員。

據報導，黨內人士稱，對習近平來說，讓一個親信負責經濟政策將助力他對中國進行改革、將中國塑造成一個更加公平和自力更生能力更強的經濟體，而且使中央在實現戰略目標的過程中在投資和資源的管理方面起到主導作用。

報導稱，如果被提拔為副總理，何立峰也將成為接替現任副總理劉鶴的第一人選。劉鶴是習近平的最高經濟顧問，也是中國與美國貿易談判的關鍵人物。黨內人士稱，今年70歲的劉鶴可能在今年秋天舉行的全國代表大會上從中央政治局退休。

劉鶴曾被認為是一位將通過市場化變革來改革中國金融體系的改革者。習近平可能在此次大會調整年齡已經偏大的領導層；他還準備打破近些年來的先例，連任第三屆中央總書記。

報導說，熟悉相關討論的人士說，新的領導班子還沒有最後確定，預計在全國代表大會結束前不會宣布關鍵職位的任命。不過一些人士稱，黨內的一些菁英人士預計，進入習近平的下一個任期後，何立峰將掌管大部分經濟事務，以確保習對重塑中國這個世界第二大經濟體宏偉計畫的控制。