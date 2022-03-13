我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

WSJ：習近平擬讓親信何立峰接替副總理劉鶴

中國新聞組／北京13日電
外媒披露，習近平親信、發改委主任何立峰可望接掌副總理劉鶴的位置。（取材自微信）
外媒披露，習近平親信、發改委主任何立峰可望接掌副總理劉鶴的位置。（取材自微信）

中共將於下半年召開20大，新領導階層人事布局已逐一浮現。據報導，除總理李克強自稱將在今年卸任，副總理劉鶴也可能下台。總理人選已有四人浮出檯面；至於劉鶴的繼任人，美媒指習近平考慮讓相識幾十年的親信、國家發改委主任何立峰掌管這個被形容是「中國經濟沙皇」寶座的職務。

李克強在兩會閉幕後的記者會上，公開宣告這是他最後一次以總理身分主持兩會記者會後，中共20大新領導班子的人事布局也引發關注。綜合中外媒體報導，由於2018年全國人大修憲，取消國家主席和副主席任期限制，但總理仍是同一人只能做兩屆，因此李克強無法與可望連任的習近平「同進退」，任期必須於20大止步。

有消息人士指出，李克強可能不會在卸任後退休，也許轉任人大委員長。而李克強留下來的總理職位，有預測稱人選有四，包括政協主席汪洋、副總理胡春華、上海市委書記李強、重慶市委書記陳敏爾都有可能，但也都存在變數。

不過，目前被討論的較為「成熟」的莫過於何立峰的新職務。華爾街日報（WSJ）報導引述熟悉相關討論人士透露，何立峰是晉升為承擔經濟、金融和工業事務方面廣泛職責的國務院副總理的第一候選人。如果獲得任命，何立峰與習近平的密切關係可能會使何立峰對政策產生廣泛影響。兩人的關係可以追溯到1980年代，當時他們在同一個城市擔任市政官員。

據報導，黨內人士稱，對習近平來說，讓一個親信負責經濟政策將助力他對中國進行改革、將中國塑造成一個更加公平和自力更生能力更強的經濟體，而且使中央在實現戰略目標的過程中在投資和資源的管理方面起到主導作用。

報導稱，如果被提拔為副總理，何立峰也將成為接替現任副總理劉鶴的第一人選。劉鶴是習近平的最高經濟顧問，也是中國與美國貿易談判的關鍵人物。黨內人士稱，今年70歲的劉鶴可能在今年秋天舉行的全國代表大會上從中央政治局退休。

劉鶴曾被認為是一位將通過市場化變革來改革中國金融體系的改革者。習近平可能在此次大會調整年齡已經偏大的領導層；他還準備打破近些年來的先例，連任第三屆中央總書記。

報導說，熟悉相關討論的人士說，新的領導班子還沒有最後確定，預計在全國代表大會結束前不會宣布關鍵職位的任命。不過一些人士稱，黨內的一些菁英人士預計，進入習近平的下一個任期後，何立峰將掌管大部分經濟事務，以確保習對重塑中國這個世界第二大經濟體宏偉計畫的控制。

國家主席總書記習近平（左）將在下半年的20大上獲連任，誰將成為下一任總理，成了一...
國家主席總書記習近平（左）將在下半年的20大上獲連任，誰將成為下一任總理，成了一個懸念。(歐新社)

習近平 李克強 退休

上一則

兩會觀察／惡法?人大代表促廢「尋滋罪」 不敵維穩需求

下一則

校園確診來源不明 重慶全市封校禁入

延伸閱讀

李克強明年卸任總理「畢業記者會」稱疫情是最大挑戰

李克強明年卸任總理「畢業記者會」稱疫情是最大挑戰
CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安

CIA局長：習近平欠缺情報 對俄烏局勢感到不安
籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭

籲習近平出手 紐時：中國若制俄 足以動搖普亭
分析／俄烏戰爭演示武力犯台風險 習近平應暫不會動武

分析／俄烏戰爭演示武力犯台風險 習近平應暫不會動武

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
白宮發言人莎奇。（路透）

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

2022-03-09 02:30
50歲楊女冒充32歲，騙倒趙姓男子。（翻攝自青流視頻）

「女友比媽年齡還大」大媽冒充嫩妹 從不卸妝騙倒男友

2022-03-11 09:50

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境