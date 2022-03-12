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中國殲10CE戰機「到貨」 巴基斯坦總理親自「收貨」

記者戴瑞芬／北京12日電
中國首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆拉，正式交接給巴基斯坦空軍。（取材自上觀新聞）
中國首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆拉，正式交接給巴基斯坦空軍。（取材自上觀新聞）

中國首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆拉，正式交接給巴基斯坦空軍。環球網報導，巴基斯坦總理伊姆蘭·汗親自出席接裝儀式。

來源：YouTube

殲-10CE戰鬥機是中國航空工業集團自主研製的全天候、單發、單座、多用途「三代+」戰鬥機。環球網報導，殲-10CE是在2019年杜拜航展首次公開亮相，隨後在2021年中國航展上再次公開展示。

中國軍方強調，此次出口巴基斯坦是正常軍貿行為，符合聯合國安理會有關決議。

中國首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆...
中國首批軍武出口巴基斯坦的6架殲-10CE戰鬥機，11日運至巴基斯坦空軍基地卡姆拉，正式交接給巴基斯坦空軍。（取材自上觀新聞）

報導指出，殲-10CE具有強大的體系協同作戰能力，在強電磁對抗環境下具備先進的超視距多目標攻擊，以及多模式對地精確打擊等能力。此外，具有的中低空機動格鬥、超聲速飛行、短距起降、大作戰半徑、長航程及空中受油能力。整體裝備能力除先進的綜合化航空電子系統和武器系統，特別的是外掛武器能力強。

觀察者網報導，巴基斯坦是中國航空軍貿產品的傳統客戶與重要合作方，曾裝備過殲6、殲7、強5等中國戰機。

巴基斯坦總理伊姆蘭·汗坐在戰機駕駛艙內。（取材自觀察者網）
巴基斯坦總理伊姆蘭·汗坐在戰機駕駛艙內。（取材自觀察者網）

中巴兩國曾在上世紀80年代聯合研制K8基礎教練機，促成中國軍機1992年參加新加坡航展，寫下中國飛機第一次參加國外航展進行飛行表演的紀錄。此外，中國與巴基斯坦按照共同投資、共同開發、共擔風險、共享利益的四共原則，合作研製了單發、全天候、輕型多用途第三代戰機FC-1梟龍。

現在，繼K8、梟龍後，殲10CE戰鬥機將成為中巴航空防務領域合作的新紀錄，進一步加深中巴兩國全天候戰略合作夥伴關係。

新加坡 投資 聯合國

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