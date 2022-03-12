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「妖鎳」大戰逼出神秘富豪 反殺外資16hr突圍

中國新聞組／北京12日電
青山實業董事局主席項光達。（取材自澎湃新聞）
青山實業董事局主席項光達。（取材自澎湃新聞）

近日媒體大量報導的「妖鎳」事件，如按外資逼空的「劇本」走下去，青山控股必定元氣大傷，外資則賺得盆滿缽滿。不過，青山集團及時調配到充足現貨交割化解危機，也讓神秘、低調的青山控股背後掌舵人項光達浮上檯面。

來源：YouTube

綜合媒體報導，青山集團此前做空鎳價期貨20噸每噸2萬美元，被外資軋空到每噸10萬美元，若青山集團被強制平倉將虧掉120億美元。但事情在3月9日晚間有了大反轉，青山集團回應，將用旗下高冰鎳置換中國金屬鎳板，已通過多種渠道調配到充足現貨交割。

青山控股從浮虧120億美元到調配20萬噸的現貨反殺，只用了16個小時，足見青山控股背後的掌舵人項光達，是有本事的。

據了解，青山控股的實控人為溫州籍商人項光達，在「2021胡潤全球富豪榜」上，項光達以215億元人民幣（約33.9億美元）的資產，穩坐溫州首席富豪，亦被外界視為是浙江最神秘、低調的富豪之一。

青山控股有著家族企業的風格。一位浙商研究人士說，「除創始人項光達外，項光達弟弟項光通、以及項氏家族成員項秉雪、項炳和、項炳慶、項海燕等均分布在青山系各大板塊。」

公開履歷顯示，項光達1988年創業，1992年建立浙江豐業集團，是現今青山控股的原型。 2020年，青山控股全年生產不銹鋼粗鋼1080萬噸，實現銷售收入2908億元人民幣。 2021年，名列世界500強企業第279位。

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