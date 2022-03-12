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澤倫斯基顧問：烏千億美元基建被毀 「中國唯一贏家」

編譯黃淑玲／綜合外電
烏克蘭總統澤倫斯基經濟顧問Oleg Ustenko怒批，中國是俄烏戰唯一贏家。（示意圖，美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基經濟顧問Oleg Ustenko怒批，中國是俄烏戰唯一贏家。（示意圖，美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基的首席經濟顧問Oleg Ustenko日前在一場國際經濟會議上表示，烏克蘭戰爭唯一的贏家是中國，因為北京與莫斯科有著緊密的貿易與政治連結。

Ustenko並表示，指烏克蘭遭俄羅斯入侵後，全國超過一半的經濟活動停止，勉強營運的也都無法完全運作；烏國價值1000億美元的基礎建設資產已被俄軍摧毀。即使有國際貨幣基金（IMF）與其他國家、機構提供財務援助，仍無法彌補受到重創的經濟產出。

Ustenko參加Peterson國際經濟研究所主辦的會議，由基輔直播演說。他說：「這場武裝衝突現在真正獲益的唯一國家，就是中國。」Ustenko呼籲全球都該禁止進口俄羅斯的石油，稱讚美國日前宣布的俄油禁令。他說，「必須完全禁止從俄羅斯購買能源」，並將俄羅斯從能源出口中獲得的收入形容為「血腥錢」。

被問到俄烏戰爭中關於中國的角色時，Ustenko表示，這是他們每天早晚都在討論的議題。他說，俄羅斯供應給中國的能源會增加，而北京也將會成為俄羅斯與世界其他國家的「連接器」。未來幾年俄羅斯勢必很難推動任何國際議程，「幫他們出面的唯一溝通者將會是中國。」

他表示自己無法評論北京在危機中可能的政治角色，但「現在中國絕對是個重要的一員」。

中國駐華府大使館暫未立即回應Ustenko的評論。當天在北京被問到中國在這次危機中的作用時，中國外交部發言人趙立堅說：「在烏克蘭問題上，中國一直本著客觀公正的精神，根據事情本身的是非曲直，獨立做出決定。」

俄羅斯 北京 烏克蘭

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