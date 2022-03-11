俄烏開戰的唯一贏家 澤倫斯基經濟顧問說是「他」

中國國務委員兼外長王毅。新華社

華爾街日報報導，烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)的高級顧問10日表示，由於中國與俄羅斯 的貿易和政治聯繫，中國是烏克蘭戰爭的唯一贏家。

澤倫斯基的經濟顧問Oleg Ustenko說：「現在從這場武裝衝突、烏克蘭戰爭中唯一真正的受益方是中國。在基輔參加彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)的會議的直播上，Ustenko呼籲在全世界範圍內禁運俄羅斯的石油和天然氣。

Ustenko說，中國將受益於俄羅斯能源供應的增加，並成為「俄羅斯與世界其他国家之間的橋樑」。Ustenko說，莫斯科在未來幾年肯定難以推進任何國際議程，因此「他們唯一的溝通者將是中國」

他說，他很難評論北京在這場危機中的潛在政治作用。「我們真的相信我們可以在和平進程中藉助中國嗎？」他問道，雖然他現在沒有答案，但「中國現在絕對是一個重要的角色」。

中國國務委員兼外長王毅10日與義大利外長迪馬尤視訊會晤時針對俄烏戰事表示，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。他警告，不斷升級對俄羅斯的制裁，將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。