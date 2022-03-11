李克強明年卸任總理「畢業記者會」稱疫情是最大挑戰

中國國務院總理李克強。(新華社)

中國國務院總理李克強 今天表示，今年將是他擔任總理的最後一年，將在這屆任期屆滿後卸任。

現年66歲的李克強今天在第13屆全國人大第五次會議閉幕上向記者表示，今年是中國政府本屆任期的最後一年，「今年也是我擔任總理的最後一年」。

中國共產黨 第20次全國代表大會預計在今年秋天召開，屆時共產黨的領導層將重新洗牌。中國國家主席習近平預計將取得前所未有的第三屆總書記任期。

另據中央社報導，李克強任內最後一次出席中國的年度總理記者會，他說本屆政府最大挑戰是疫情 衝擊，並坦言當前消費疲弱、醫療保險水準還不高、實現5.5%左右的經濟成長並不容易。

面對媒體關切，中國要如何在面對COVID-19疫情、俄烏戰事、碳排放目標、降低債務等多重因素下仍達成經濟成長率目標，李克強的回應是，這些都需要在中長期過程中去有力地應對。「中國現代化還是一個長期的過程，我們需要在這個過程當中用發展的辦法來解決發展中的問題。」

今年是李克強擔任總理的最後一年，被問及回顧過去4年多的歷程，本屆政府所遇到的最大挑戰為何，李克強說，本屆政府以來，國際形勢複雜多變，國內矛盾和困難疊加。最大的挑戰是COVID-19疫情及其給經濟帶來的嚴重衝擊，「我們志不求易、事不避難、行不避險，盡了最大努力。」