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南韓變天 中方祝賀 提醒「相互尊重」

中國新聞組／北京11日電
尹錫悅贏得南韓總統大選，中國外交部發言人趙立堅稱，中方表示祝賀。（取材自澎湃新聞）
尹錫悅贏得南韓總統大選，中國外交部發言人趙立堅稱，中方表示祝賀。（取材自澎湃新聞）

儘管尹錫悅在當選南韓總統後不久就先和美國總統拜登通了電話，中國官媒及專家們對尹錫悅上任後的中韓關係仍抱持謹慎樂觀。分析指出，從尹錫悅的幕僚陣容中「美國通」居多來看，尹錫悅的立場若傾向美國並不令人意外，但中方也必須提醒，南韓發展「相互尊重的韓中關係」，它不僅有中方尊重韓方的意涵，也包括南韓應尊重中國的正當關切。

對於尹錫悅當選南韓新任總統，中國外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會回應稱，中方表示祝賀，中韓兩國是搬不走的鄰居，也是相互離不開的重要合作夥伴。今年是中韓建交30周年，中方願同韓方共同努力，推動兩國關係健康穩定發展。

一向主張對華強硬政策的尹錫悅上任後，南韓對中關係是否生變，成了國際關注焦點。觀察者網報導，尹錫悅在當選後的首次記者會中談及涉華內容僅稱「發展相互尊重的韓中關係」，倒是另強調了將重建韓美同盟，還和拜登通了電話。尹錫悅在競選綱領中則提出對華政策是開展有限度的合作，降低對華依賴度。

報導指出，尹錫悅負責外交安全事務的幕僚陣容以「美國通」居多，而「中國通」陣容相對薄弱。分析認為，新政府不會向美國一邊倒，而在韓中關係上不作為；尹錫悅可能會與中國開展有必要的經濟合作，同時積極配合美國打造同盟統一戰線。

中國官媒環球時報則對中韓關係發表社評指出，尹錫悅在記者會上稱「將在相互尊重的基礎上發展韓中關係」。中方也想提醒，「相互尊重」除了包括「尊重」，「相互」的內涵也同樣重要，它不僅有中方尊重韓方的意涵，也包括南韓應尊重中國的正當關切。

社評指出，中方充分尊重南韓的獨立主權，但中韓關係不應被視為韓美關係的附屬品。南韓沒有在所謂「中美博弈」中賭博的空間，只有準確釐清和把握「相互尊重」的內涵，才能找到成為「中樞國家」的密碼。中方歡迎南韓新政府上台後基於真正的「相互尊重」發展對華關係，與中方相向而行。

遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超表示，在中美競爭的情況下，南韓繼續採取「不選邊站」的策略最符合自身利益。他不認為尹錫悅一旦當選就會導致對中關係大起大落。

環球時報前總編輯胡錫進則撰文評論指出，即使尹錫悅在內心深處很親美，不喜歡中國，他也必須克制自己的個人好惡。尹錫悅政府不可能邁出主動掀翻中韓關係的大步子，那太瘋狂。南韓外交在中美之間維持一定的平衡是一定要有的，但朝美國那邊偏一點的微調有可能發生。但他願意抱著善意相信，「尹錫悅大概率也會成為中國人民的一位朋友」。

南韓 拜登 趙立堅

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