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尹錫悅表明改善與美日關係 學者：中國會更孤立

中國新聞組／北京11日電
在野的尹錫悅贏得南韓總統大選，保守派力量重新掌權，預示南韓對中國的態度將出現鷹派轉變。（歐新社）
在野的尹錫悅贏得南韓總統大選，保守派力量重新掌權，預示南韓對中國的態度將出現鷹派轉變。（歐新社）

南韓總統大選由尹錫悅贏得大位，不同於中國內部的「樂觀看待」，外媒指出，尹錫悅宣布勝選後五小時就與美國總統拜登通電話，日本首相岸田文雄也第一時間致電祝賀，顯示南韓與美、日，甚至是「五眼聯盟」關係將更密切，學者預計中國在東北亞將更孤立；此外，南韓保守派力量時隔五年重新掌權，預示南韓對中國和北韓的態度將出現鷹派轉變。

分析指出，尹錫悅勝選可能意味對北韓採取強硬路線，尋求進一步深化與美國的軍事聯盟擴大威攝力量；在深化與美軍事聯盟的同時，尹錫悅也說會重整首爾與北京的關係。

自由亞洲電台引述韓聯社報導指出，尹錫悅在發表勝選感言後僅五小時，便應美方要求，提前與美國總統拜登通電話，不惜改變當天原有的行程；尹錫悅當選後的首場記者會，也提到會重建韓美同盟，加強全方位的戰略同盟關係。

香港南韓研究者伍麒匡指出，南韓輿論認為現任總統文在寅外交政策軟弱、失衡，並認為文在寅政府立場較親中，希望和中國建立良好外交關係，維持穩定的經濟貿易。伍麒匡指出，近年「泡菜」、「韓服」等爭議，質疑中國竊取南韓文化，導致南韓青年人的反中情緒高漲，而尹錫悅也多番批評文在寅政府對中國態度。

報導指出，日本靜岡大學教授楊海英則指出，中國在1990至2000年代推行「東北工程計畫」，主張將高句麗、新羅等地視為中國地方政權，引起朝鮮民族不滿；而近月中韓在冬奧期間的「韓服」爭議，又再次激起南韓的民族情緒。楊海英認為，基於歷史問題及保守派傳統上反共的意識形態，尹錫悅上任後將積極參與五眼聯盟，與美國、日本關係變得緊密，這或使得中國在東北亞地區變得孤立。

德國之聲報導也指出，尹錫悅對中態度較為強硬，尹錫悅曾稱，若入主青瓦台執政將打算引入新的薩德（THAAD）導彈系統。據了解，2017年美國在南韓部署薩德，以應對北韓不斷增加的導彈威脅，中韓關係自此一直處於緊張狀態。

德國之聲同樣提到南韓年輕世代反中情緒上升，都是醞釀中韓關係變化的因素。

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