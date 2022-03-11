自保 人民幣兌盧布匯率 首次波幅擴至10%

因應近期俄羅斯盧布狂貶，中國外匯交易中心宣布，11日起，中國銀行間外匯市場人民幣兌盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%。（記者林則宏／攝影）

由於俄烏局勢，歐美國家對俄羅斯 進行金融制裁，導致盧布急貶，中國當局也小心翼翼採取措施自保。中國有關當局今天起，放寬人民幣兌俄羅斯盧布的匯率 浮動區間，波幅擴至10%，以加大盧布貶值速度。與此同時，有報導說中國相關企業加入波音和空客行列，停止向俄羅斯提供飛機零部件。

中國外匯交易中心昨天宣布，為順應市場發展要求，決定自今天起，銀行間外匯市場人民幣兌俄羅斯盧布即期交易價浮動幅度由5%擴大至10%。第一財經報導，多位專家均表示，這是首次將人民幣兌某一外幣匯率波動幅度擴大到10%，有助於吸收波動帶來的衝擊，封堵套利、降低匯兌風險、便利貿易結算。

美聯社說，中國央行 此舉的目的是加快俄羅斯盧布貶值的速度，從而規避國際社會對莫斯科進行經濟制裁給中國帶來的風險。

美聯社說，為保持匯率穩定，中國央行就需要為購買中國商品的俄羅斯買家提供補貼，給予他們比市場匯率更多的人民幣。央行的新舉措將使中國的匯率能夠跟上盧布每日的突然波動。

美國之音報導，在這次俄烏戰爭中，中國一直偏袒俄羅斯，避免對俄羅斯公開譴責，反而強烈批評西方國家制裁俄羅斯；但是，觀察人士注意到，中國當局在極力為俄羅斯的侵略行徑辯護的同時，也小心翼翼規避風險，保護自身的利益。

除了中國央行這次擴大人民幣兌盧布的即期交易價浮動幅度，也有報導說，中國由於擔心觸犯制裁規定引火燒身，拒絕向俄羅斯航空公司提供飛機零部件。

俄羅斯官媒報導說，中國也在步美國波音飛機製造公司和歐洲空客集團的後塵，拒絕俄羅斯航空企業向中方購買飛機零部件的要求。俄羅斯外交部本周警告說，俄羅斯的客運航班受到威脅。

路透報導，俄羅斯聯邦航空運輸署負責飛機維護事務的一名官員表示，通過中國採購飛機零部件的努力失敗後，俄羅斯將尋找其他渠道訂貨，比如通過土耳其和印度。

美聯社說，許多美國和歐洲的企業都在陸續撤出俄羅斯，目前還沒有看到中國企業採取相應的行動。美聯社引用分析師的話說，中國企業可能會試圖利用俄羅斯面臨國際社會強大壓力的時機，從俄羅斯方面爭取更好的交易機會。