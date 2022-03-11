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王毅視訊義外長提停火止戰 首認俄烏「戰爭」

記者羅印冲、林則宏／綜合報導
中國國務委員兼外長王毅，10日與義大利外長迪馬尤舉行視訊會晤。（取材自澎湃新聞）
中國國務委員兼外長王毅，10日與義大利外長迪馬尤舉行視訊會晤。（取材自澎湃新聞）

俄烏戰火持續，中國國務委員兼外長王毅10日與義大利外長迪馬尤舉行視訊會晤。王毅表示，儘管俄烏雙方立場仍有很大落差，但談判是實現「停火止戰」的唯一可行途徑。外電指出，這是王毅首次用「戰爭」形容俄烏衝突。

據中國外交部網站發布，王毅指出，中國國家主席習近平日前與法德領導人舉行視訊會晤，明確指出各國主權、領土完整都應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應得到遵守，各國合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。這「四個應該」是中方關於 烏克蘭問題的最權威立場。中方將秉持上述基本立場，同各方加強溝通協調，為勸和促談繼續發揮建設性作用。

王毅表示，俄烏會談已進行三輪，儘管雙方立場仍有很大落差，但談判是實現「停火止戰」的唯一可行途徑。俄烏外長將舉行會晤（該會談已結束），雙方在更高級別上進行接觸商談，這是朝和平目標邁出的積極一步。國際社會應共同鼓勵俄烏雙方堅持談判大方向，朝著和平目標作出不懈努力。

王毅說，中國並不是當事方，但作為安理會常任理事國和負責任大國，中方將繼續以自己的方式為緩和局勢、謀求和平作出努力。中方願同各方協商推動安理會就避免出現人道主義危機達成共識。他還說，不斷升級的制裁將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。

王毅表示，制裁解決不了問題，還會製造出新的問題。他警告，不斷升級對俄羅斯的制裁，將對全球金融、能源、糧食、交通、供應鏈等各方面造成嚴重衝擊，損害疫情下的世界經濟復甦和各國的民生。

他呼籲，形勢越複雜，越需要冷靜考慮採取的行動是不是有利於推動和談，是不是有利於爭取和平。

據中方發布，迪馬尤表示，當務之急是在烏克蘭立即停止敵對行動，國際社會需要團結協作，推動局勢回到外交解決的道路上，避免發生人道主義危機。願同中方加強溝通，為勸和促談作出共同努力。

據中國外交部網站消息，王毅10日分別與義大利和法國外長舉行視訊會晤。在與法國外長勒德里安會晤時，王毅也說，中方一貫主張慎用制裁，反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。

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