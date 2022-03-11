李克強最後記者會談經濟：GDP5.5%看似放緩 分量更重

中國全國政協13屆五次會議10日在北京人民大會堂閉幕。（新華社）

中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第五次會議於10日閉幕，中國政協主席汪洋在閉幕式提到，今年要把迎接中共 20大、學習宣傳貫徹20大精神作為重大政治任務。李克強 今天在最後一次以國務院總理身分召開中外記者見面會上表示，中國5.5%左右的經濟增長目標已相當於一個中等國家的水平，看似放緩，實際分量更重。

李克強在記者會上表示，去年，中國經濟總量達到110萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。中國制定宏觀政策，是從國情實際出發的。今年，各種複雜環境在變化，不確定性因素增多，5.5%的增量已相當於一個中等國家的水平。

「這就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5%，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。」李克強說。

昨日的閉幕會議由汪洋主持，習近平 、李克強、栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等國家領導人在主席台就座。而今年也是本屆政協履職最後一年，因此要求政協委員必須報出一份五年期的合格答卷。

汪洋在閉幕會再次強調人民政協的作用，他指出人民政協是政治組織，講政治始終是第一位要求。委員面對問題的看法不同，但政治立場不能含糊，政治立場、政治原則與政治方向不能偏離與動搖。要在複雜形勢變化中區分現象與本質，在多元思想交鋒中明辨是非真偽，在前所未有的風險挑戰中堅定制度自信。未來要進一步提高協商質量，致廣大而盡精微，建真言而謀實策，力戒認認真真走過場的形式主義。

最後，汪洋仍重申開幕演說內容，「要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，奮發進取，勇毅前行，以實際行動迎接中共20大勝利召開，為奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻」。

據新華社報導，全國政協13屆五次會議共收到提案5979件。經審查，立案4979件，並案35件，轉為意見和建議965件。立案提案中，以經濟建設方面提案1911件最多，占38.4%；其次是政治、文化、社會、生態文明等建設方面提案。

閉幕會通過了政協第13屆全國委員會第五次會議關於政協13屆四次會議以來提案工作情況報告的決議、政協第13屆全國委員會第五次會議關於常務委員會工作報告的決議。