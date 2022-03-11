李克強最後記者會談經濟：GDP5.5%看似放緩 分量更重
中國人民政治協商會議第13屆全國委員會第五次會議於10日閉幕，中國政協主席汪洋在閉幕式提到，今年要把迎接中共20大、學習宣傳貫徹20大精神作為重大政治任務。李克強今天在最後一次以國務院總理身分召開中外記者見面會上表示，中國5.5%左右的經濟增長目標已相當於一個中等國家的水平，看似放緩，實際分量更重。
李克強在記者會上表示，去年，中國經濟總量達到110萬億人民幣，繼續增長可以說是在高基數上的增長。中國制定宏觀政策，是從國情實際出發的。今年，各種複雜環境在變化，不確定性因素增多，5.5%的增量已相當於一個中等國家的水平。
「這就好像登山。如果你要登1000米的山，想爬10%，那100米就可以；如果要登3000米的山，想上5%，那就是150米，而且條件也變了，氣壓低、氧氣少，看似放緩了，實際上分量更重。」李克強說。
昨日的閉幕會議由汪洋主持，習近平、李克強、栗戰書、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等國家領導人在主席台就座。而今年也是本屆政協履職最後一年，因此要求政協委員必須報出一份五年期的合格答卷。
汪洋在閉幕會再次強調人民政協的作用，他指出人民政協是政治組織，講政治始終是第一位要求。委員面對問題的看法不同，但政治立場不能含糊，政治立場、政治原則與政治方向不能偏離與動搖。要在複雜形勢變化中區分現象與本質，在多元思想交鋒中明辨是非真偽，在前所未有的風險挑戰中堅定制度自信。未來要進一步提高協商質量，致廣大而盡精微，建真言而謀實策，力戒認認真真走過場的形式主義。
最後，汪洋仍重申開幕演說內容，「要更加緊密地團結在以習近平為核心的中共中央周圍，奮發進取，勇毅前行，以實際行動迎接中共20大勝利召開，為奪取全面建設社會主義現代化國家新勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻」。
據新華社報導，全國政協13屆五次會議共收到提案5979件。經審查，立案4979件，並案35件，轉為意見和建議965件。立案提案中，以經濟建設方面提案1911件最多，占38.4%；其次是政治、文化、社會、生態文明等建設方面提案。
閉幕會通過了政協第13屆全國委員會第五次會議關於政協13屆四次會議以來提案工作情況報告的決議、政協第13屆全國委員會第五次會議關於常務委員會工作報告的決議。
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