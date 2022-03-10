我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#19：俄轟婦幼醫院...馬立波圍城悲慘千人塚

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

指李寧侵害新疆人權 挪威主權財富基金將其剔除

中國新聞組／北京10日電
全球最大的挪威主權財富基金宣布，已將中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）剔除出投資名單，因為這家公司嚴重侵犯新疆人權存在「不可接受的風險」。圖為中國李寧新品發布會。(取材自一財網)
全球最大的挪威主權財富基金宣布，已將中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）剔除出投資名單，因為這家公司嚴重侵犯新疆人權存在「不可接受的風險」。圖為中國李寧新品發布會。(取材自一財網)

全球最大的挪威主權財富基金7日宣布，已將中國運動服裝製造商李寧（Li-Ning）剔除出投資名單，因為這家公司嚴重侵犯新疆人權存在「不可接受的風險」。李寧股價昨日在港股應聲大跌。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨日下午在例行記者會聲稱，中方已多次強調，所謂新疆強迫勞動「完全是反華勢力炮製的彌天大謊，毫無事實根據」，希望有關方面能夠明辨是非，不要被謊言蒙蔽，以免自身利益遭受不必要的損失。

綜合路透社、香港經濟日報報導，管理挪威主權財富基金的挪威銀行7日發表聲明指出，挪威主權財富基金決定基於道德委員的建議，已將李寧剔除於投資之外。因為這家公司為嚴重侵犯新疆人權行為「作出貢獻」，存在「不可接受的風險」。

聲明還提到，外界已廣泛報導新疆持續發生侵犯人權事件，故有充分證據表明，在當地生產或購買的某些產品包括紡織品和棉花，與強迫勞動的風險有關。

國際去年掀起抵制新疆棉浪潮，在中國引發反抵制後，李寧一直標榜是愛國品牌，並將新疆棉標示在其產品上，因而業績長紅。

李寧在香港股市的股價繼前日下挫5.2%後，昨再大跌9.35%，收港幣61.5元，創2021年5月以來新低。股價連跌7天累計跌掉逾20%。

挪威主權財富基金是全球最大的財富基金，擁有全球上市公司約1.5%的股權。

新疆 股價 投資

上一則

上海無症狀確診者暴增 廣場舞不准跳了

下一則

中國援烏克蘭500萬物資 網嗨刷「大國風範」

延伸閱讀

俄烏戰爭 蔡英文：團結、自助人助才能捍衛國家主權

俄烏戰爭 蔡英文：團結、自助人助才能捍衛國家主權
聯合國人權事務專員 5月率團隊訪新疆

聯合國人權事務專員 5月率團隊訪新疆
布林肯通話王毅談烏克蘭：全球在看誰支持自由與主權

布林肯通話王毅談烏克蘭：全球在看誰支持自由與主權
布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

熱門新聞

俄烏戰爭持續激烈，德國科隆2月28日反戰和平示威活動民眾手持寫有「制止普亭、停止戰爭」的標語。歐新社

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

2022-03-07 14:48
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
杭州41歲邢女士到超市買菜時，被29歲女收銀員叫了她一聲「阿姨」，她提醒對方注意一下，結果雙方發生口角，繼而動武。（取材自微博）

41歲婦被29歲店員叫「阿姨」 釀互毆後這樣解決

2022-03-07 12:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

2022-03-05 09:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人
在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

在洛杉磯過上舒適生活要多少收入？這家公司有答案

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴

夏令日光節約時間13日開始 紐約周末迎來強風暴