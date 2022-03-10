包含蘇梅留學生 中使館：在烏克蘭公民全撤離

中國駐烏克蘭大使館指出，所有在烏克蘭的中國人均已撤出危險區域。圖為第七架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班，9日安全抵達蘭州。(新華社)

據中國駐烏克蘭大使館 表示，受困在俄烏交戰區的中國公民與留學生已於8日全數撤離至安全地區，其中包含日前傳出因兩軍激烈交火無法撤離、困於蘇梅的100多名留學生。

環球時報報導引述中國駐烏克蘭大使館指出，當地時間8日晚間9時左右，115名受困於烏克蘭東北部蘇梅的留學生順利撤離，並前往安全地區。至此，所有在烏克蘭的中國人均已撤出烏克蘭的危險區域。據報導，在烏克蘭的中國留學生 共有2700人。

根據中國外交部領事司官方微博「領事直通車」9日上午最新發布，截至上午7時31分，已有七班撤僑班機在中國境內降落。

大公報報導，在烏克蘭留學六年多的小陳，乘坐從波蘭華沙起飛的包機，在9日上午抵達甘肅蘭州中川國際機場，同行的還有240多名華人。

「心情一下子就放鬆了。」小陳如釋重負，睡了一個踏實覺。他在基輔時租住在一個居民樓的一樓，戰爭爆發後，他把所有窗戶都用膠帶封住，再壘上書本。因為無處可藏，他把浴缸鋪上墊子和被褥，每當防空警報響起，他就趕緊躲到浴缸裡。

這次被特別點出的「蘇梅」，在過去數日成為國際媒體關注焦點。據英國廣播公司（BBC）中文網報導，受困當地的中國留學生質疑大使館的行動太慢，讓不少留學生失去黃金撤離時間，只能在宿舍或防空洞躲避戰火，承受極大壓力。

自由亞洲電台報導，有滯留烏克蘭的中國留學生批評，這次回國行動費用昂貴，而且中國使館服務差勁，甚至在半夜叫醒留學生起來去會議室開會，要他們一早做秀，唱《歌唱祖國》或《我和我的祖國》。

有滯烏中國留學生在社交平台投訴，回國行動從基輔撤到摩爾多瓦難民營，收費400美元；3月2日起，大使館只管從利維夫撤到烏克蘭鄰國，怎麼在炮火連天的情況下去利維夫，要自己想辦法解決。從烏克蘭鄰國飛中國的，機票每人1萬7999人民幣；到中國後的隔離酒店費用自理，每天530元人民幣，隔離28天，單是隔離就要花1萬4840元人民幣。這次回國合共要花3萬5360人民幣（約5600美元）。