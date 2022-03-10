中國援烏克蘭500萬物資 網嗨刷「大國風範」

中國紅十字會向烏克蘭提供價值500萬元人民幣的人道主義援助物資，包括食品、生活必需品。(取材自北京日報)

北京 在俄軍侵烏戰爭中，面臨國際輿論要求介入的壓力趨增。中國官方9日宣布「應烏克蘭 要求」，中國紅十字會向烏方提供價值500萬元（人民幣，下同）的人道主義援助物資，包括食品、生活必需品等，讓微博網友一片叫好，紛紛盛讚「大國風範」、「好樣的我的國！」。

中國國家主席習近平8日下午與法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會時也就曾表達，中方願向烏克蘭進一步提供人道主義物資援助。

據央視新聞報導，中國外交部發言人趙立堅 9日在例行記者會上表示，中國紅十字會已經發布消息，應烏克蘭方面的請求，中國紅十字會將向烏克蘭方面提供一批人道主義援助物資包括食品、生活必需品等，價值500萬元。趙立堅說，首批物資9日已經從北京起運，後續將通過適當方式盡快交付烏克蘭。

中國紅十字會昨也發布信息，由北京出發的航班，已運送首批共1000個賑濟家庭包，將交給烏克蘭紅十字會，當中包括毛毯、防潮墊、毛巾、餐具及手電筒等物資，救助受衝突影響的流離失所者。紅十字會表示，會持續關注局勢發展，聚焦人道需求，「盡己所能地繼續提供人道援助」。

在中國社交平台上，儘管主流聲音以撐俄為主，網民仍對中國為烏克蘭提供人道援助的消息「讚好」，形容是「真正的大國風範」、「中國，太有愛了」、「有一種中國給美國擦屁股的感覺，苦了那裡的老百姓」。還有網民寫道：「中國輸送食品援助，美國北約輸送武器。中國帶去和平，美國北約帶去戰爭。」、「什麼是人道主義，什麼是軍火販子，一目了然」。