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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

威脅？白宮：中國若不懲俄國「我們有辦法」

中國新聞組／北京9日電
白宮發言人莎奇。（路透）
白宮發言人莎奇。（路透）

俄國入侵烏克蘭，西方各國和企業紛紛祭出制裁，對於中國的立場，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)「語帶威脅」稱，中國不配合對俄制裁，美國將「採取措施」。

環球網引述俄國衛星網報導，白宮7日記者會，有記者問「白宮是否擔心西方企業暫停與俄業務，最終只會加深中俄關係，迫使俄國與中國建立更緊密的聯繫？」對此，莎奇稱，早在俄國入侵烏克蘭之前，中俄就靠得更近了。

莎奇接著談到制裁俄國造成的經濟影響稱，即便七大工業國集團（G7）沒有作為一個整體對俄實施制裁，但考慮到G7占全球GDP的50%，因此俄國無法從中國（獲得幫助）來彌補制裁帶來的影響。但她說，「如果他們（中國）不配合制裁措施，我們一直有——你知道，我們顯然有辦法採取措施」。

報導指出，針對烏克蘭危機，中國外交部長王毅7日在兩會記者會上表示，中方已多次闡明在烏克蘭問題上的立場，「我們始終本著客觀公正態度，根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷、表明主張。應該看到，冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜。解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾。」王毅說。

王毅提出中方的四點主張說，要化解當前危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切；必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

俄國 烏克蘭

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