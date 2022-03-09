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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

兩國緊張+防疫政策 美企在中國經營悲觀

記者林汪靜、陳政錄／綜合報導

美國商會8日發布的一項調查顯示，由於中美關係緊張、防疫限制措施持續、監管限制和經濟放緩，美國企業對在中國經營的看法更加悲觀。

面對美中貿易競合關係日益複雜，中國外交部發言人趙立堅8日表示，中美經貿關係的本質是互利共贏的，美國企業在中國獲取了豐厚利潤，同時也為中國經濟發展作出了貢獻。

路透報導，根據調查顯示，會員公司對中國市場增長的樂觀看法比去年下降了11個百分點，該報告對300多家會員公司做了調查。

美國企業報告指出，美國和中國之間日益緊張的關係是最大的商業挑戰，其次是法律規定不一致或不明確。

中國美國商會總裁畢艾倫（Alan Beebe）在一次媒體會議上指出，拜登於2020年當選後，在中國的美國公司中出現了短暫的樂觀情緒高峰。畢艾倫說，「但我們在去年看到，新的現實已經形成，拜登政府仍保留著川普政府執政期間的政策和情緒。」

企業也報告了在雇用外國和中國本地人才方面都出現困難。中國嚴格的防疫規定使得海外雇員很難開始在中國工作。

政治因素阻礙了中國國內徵才。一名不願透露姓名的調查對象反映，許多中國人才寧願不為美國公司工作，由於中美雙邊關係緊張，「美國品牌」已經開始失去價值。

另一方面，中國經濟增長放緩對中國政府及在中的美企都是一大挑戰。根據調查指出，59%受訪者預計去年獲利將高於2020年，但這個數字仍低於疫情前的水準。

儘管預測黯淡、挑戰重重，但調查顯示，大多數公司計畫留下來，其中三分之二企業計畫在今年增加在中國投資。

此外，趙立堅在8日的例行記者會上指出，中美經貿關係的本質是互利共贏的，美國企業在中國獲取了豐厚利潤，同時也為中國經濟發展作出了貢獻。

最後，趙立堅呼籲，希望美國政府秉持開放包容，互利共贏的理念，停止對中國企業的無理設限和打壓，為中美經貿合作健康發展營造有利條件。

趙立堅

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