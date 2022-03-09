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烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

分析：俄擁中國債券1400億美元 或拋售變現

中國新聞組／北京9日電
俄羅斯主權債務的任何違約影響將蔓延到包括中國在內的新興市場。（路透）
俄羅斯主權債務的任何違約影響將蔓延到包括中國在內的新興市場。（路透）

俄烏衝突已經二周，俄羅斯遭到西方國家制裁造成金融市場陷入動盪，盧布大跌超過30%，但人民幣匯率幾無波動，部分專家不排除人民幣可能成為地緣政治動盪下的避險工具。由於俄羅斯持有中國債券市場持債總額約1400億美元(約8851億人民幣)，分析稱俄羅斯或將拋售人民幣資產，履行其他支付承諾。

英國「金融時報」8日報導，中國是俄羅斯最親近的戰略夥伴，雙邊貿易連結緊密，但自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，人民幣不僅波動有限，甚至對美元升值一度來到近4年新高，幾乎不受中國近期經濟成長趨緩影響。

若人民幣果真如部分專家預測的成為避險工具，這勢必將鼓舞20多年來致力推動人民幣國際化的北京當局，並削弱美元和其他西方貨幣在國際金融和支付系統的強勢地位，相當於讓中國有更多資本因應經濟制裁。

另外，據澳新銀行估計，俄羅斯央行和主權財富基金可能總共持有價值1400億美元的中國債券。分析推測，鑒於全球制裁，俄羅斯可能會尋求變賣這些資產。

中國債券市場主要存管機構中央國債登記結算公司（CCDC）8日公布數據顯示，截至2月底，境外機構在該公司的債券託管面額為3兆6665億元人民幣，較上月底減少670億元，為3年多來首度減持。

境外機構的大幅回撤引起了市場的關注，有分析認為一些賣盤可能來自俄羅斯，因為美國和歐盟制裁凍結俄羅斯央行大部分的外匯儲備，導致俄羅斯要獲得現金只能出售黃金或人民幣儲備。

俄羅斯 債券

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