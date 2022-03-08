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北京允提供烏克蘭緊急人道物資 第5架撤僑包機抵鄭州

中國新聞組／北京8日電

中國國務委員兼外長王毅昨在北京舉行年度外長記者會，在談及烏克蘭危機時表示，當前國際社會應聚焦勸和促談和防止出現大規模人道主義危機兩大問題，王毅同時宣布，中國紅十字會將盡快向烏克蘭提供一批緊急人道主義物資援助；中國常駐聯合國代表張軍也呼籲各方保持最大限度克制，希望俄烏確保人道走廊安全通暢。

據央視新聞，聯合國安理會昨天就烏克蘭人道問題舉行公開會議，張軍出席會議，呼籲保持最大限度克制，讓戰火盡早停下來，有效保障平民生命財產安全和基本需求，防止出現大規模的人道主義危機。

他引述國務委員兼外長王毅就烏克蘭局勢提出六點倡議，包括人道主義行動須遵守中立、公正原則，防止政治化；全面關注烏流離失所者，助其獲妥善安置；切實保護平民，防止烏境內出現次生人道災害；保障人道援助活動順利、安全，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入；確保在烏外國人安全，允許他們安全離開，助其回國；支持聯合國協調對烏人道援助，支持聯合國烏克蘭危機協調員工作。

王毅並未改變北京在烏克蘭問題上的立場。他強調中國「根據事情本身的是非曲直獨立自主地作出判斷」，並稱烏克蘭問題「原因錯綜複雜」，需要「照顧當事方的合理安全關切」。烏克蘭危機爆發後，中國拒絶將俄羅斯的行動稱為「入侵」，並在聯合國大會烏克蘭問題緊急特別會議上投下棄權票。聯合國安理會193個會員國中，有141個國家贊成譴責俄羅斯的提案。

另外，新京報報導，中國第五架自烏克蘭撤僑包機今日早上7時25分安全抵達鄭州。

烏克蘭 聯合國 王毅

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