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莫斯科嚴控輿論 抖音暫停俄羅斯直播上傳服務

中國新聞組／北京8日電
俄烏局勢緊張，俄軍宣傳海報，要求所有軍人禁用抖音國際版。（取材自推特）
俄烏局勢緊張，俄軍宣傳海報，要求所有軍人禁用抖音國際版。（取材自推特）

中國短影音平台抖音國際版TikTok稱，正暫停其在俄羅斯應用程序上的新影音上傳和直播服務。

TikTok昨日在推特上說：「鑑於俄羅斯新的假新聞法，我們別無選擇，只能暫停我們在俄羅斯的視頻直播和上傳服務，同時審查該法的安全影響，我們的應用內的消息服務不會受到影響。」「將繼續評估俄羅斯的情況，以確定何時可以全面恢復服務。」

TikTok發言人麥克奎德（Hilary McQuaide）說，俄羅斯的TikTok應用現在只支持「僅查看」模式，不會讓人們發布或查看新視頻或直播。她說，用戶仍然可以看到較舊的影音。

麥克奎德還說，之前一些在莫斯科、聖彼得堡和俄羅斯其他城市的抗議者會走上街頭譴責俄羅斯入侵並利用社交媒體平台進行宣傳。她稱，保護員工的安全是我們的首要任務，我們不想讓俄羅斯員工或用戶面臨嚴厲的刑事處罰。

據觀察者網報導，自俄烏開戰以來，俄羅斯多次指責部分西方媒體和政客大打輿論戰、釋放假消息。

3月4日，俄羅斯總統普亭簽署了一項俄羅斯聯邦刑法修正案。該法案規定，對散布有關俄羅斯軍人行為的虛假信息、詆譭俄羅斯武裝力量以及呼籲進行反俄制裁的行為進行懲罰，相關人將處以10年至15年有期徒刑。

隨著俄烏局勢的不斷發展演進，目前臉書、推特、英國廣播公司等新聞網站在俄羅斯的報導活動都受到了不同程度的影響。多家新聞媒體也稱，他們將暫停在俄羅斯境內的工作，以判斷局勢發展。

美國有線電視新聞網稱，「CNN將停止在俄羅斯的播放，同時我們將繼續評估局勢和下一步行動。」美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布暫停在俄境內播報節目。

彭博社也表示，將暫停其記者在俄境內的工作。彭博社主編米克爾思韋特稱，對俄羅斯刑法的修改，「似乎旨在將任何獨立的記者變成純粹的罪犯，這使得正常的新聞報道無法在該國繼續進行。」

俄羅斯 TikTok 推特

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