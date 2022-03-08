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歐美品牌紛紛撤離俄國 中國企業按兵不動

中國新聞組／北京8日電
不同於西方品牌紛紛暫時撤離，小米等中國智慧型手機品牌續留俄國。（新華社）
不同於西方品牌紛紛暫時撤離，小米等中國智慧型手機品牌續留俄國。（新華社）

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美多國對俄制裁，世界各地愈來愈多企業都陸續撤離俄羅斯，或暫停、縮減當地業務，但中國科技業者仍在北京當局壓力下，先按兵不動。

財經媒體CNBC報導，蘋果公司已暫停在俄國販售商品，並將俄國官媒RT News和Sputnik News從旗下應用程式商店App Store移除。Google也在歐洲Play Store移除這兩個媒體來源。英國石油（BP）等能源業者已撤回在俄國的投資。微軟（Microsoft）、英特爾（Intel）、超微（AMD）、海恩斯莫里斯公司（H&M）、宜家家居（IKEA）也暫時停止當地營運和服務提供。

Visa、萬事達卡禁止俄國金融機構使用其支付網路，美國運通（American Express）也切斷與俄國的關係。

會計師事務所巨擘PwC與KPMG也都表示將切斷與俄國企業的往來。Netflix已關閉在俄國的業務，也不開放新用戶註冊，迪士尼、派拉蒙影業、Sony及華納、環球影業也都暫停在當地上映新片。

通用、福特、福斯和豐田等車廠都已宣布，暫停出貨到俄羅斯、或閒置當地產線，雖然雷諾仍維持俄國營運，南韓三星電子也全面暫停出口產品到俄國，Nike則以物流問題為由，暫停在俄銷售。

不過，日本優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷表示，將繼續在俄國營運，因為衣物是生活的必要事物。

相較下，中國企業幾乎都按兵不動。顧問公司未來創新中心的共同創辦人普拉卡什說，對中企而言，中俄關係帶來很大的壓力，這些企業不希望因政治立場（如撤離俄國）激怒北京當局。中國銀行保險監督管理委員會反對制裁俄國，表態不會加入各國的金融制裁。

另據中央社報導，不同於西方品牌紛紛暫時撤離，小米等中國智慧型手機品牌續留俄國。中國網路叫車龍頭滴滴出行原在2月21日公告，因為市場盈虧考量，將在今年3月4日起停止在俄羅斯和哈薩克的營運，正逢俄烏戰事發生，竟被中國社群用戶猛烈追打，滴滴後來撤銷這一個決定。

路透引述分析人士意見指出，受到中國政府避免對俄國持批評立場的影響，中國企業目前仍留在俄國，有可能準備搶占其他品牌暫時撤出後留下的市場；不過伴隨制裁和出口限制的升級，中國企業還能在那邊銷售多久將是個問題。

俄國 俄羅斯 北京

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