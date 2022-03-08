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籲中美合作減碳…秦剛對談馬斯克 兼體驗最新自駕車

記者羅印冲／北京8日電
中國駐美大使秦剛對話馬斯克，還體驗了最新無人駕駛車型。（取材自觀察者網）
中國駐美大使秦剛對話馬斯克，還體驗了最新無人駕駛車型。（取材自觀察者網）

據中國駐美國大使館網站消息，中國駐美大使秦剛3日訪問位於加州弗里蒙特市的特斯拉工廠，並與特斯拉首席執行官馬斯克深入交談。秦剛提到，中國正力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，在此過程中兩國應共同努力，互利合作。馬斯克還陪同秦剛在公路上共同體驗最新無人駕駛車型。

秦剛對馬斯克表示，「你的一些探索看似異想天開，但人類正是在追求科學發現和技術創新的過程中不斷前行，將種種不可能變為可能，你的精神令人敬佩。只要是符合人類利益和世界進步的事情，就值得孜孜以求。我們不光要腳踏實地，保護地球，也要仰望星空，深思遠慮」。

馬斯克說，人類文明之於浩瀚宇宙，如黑暗中一支火燭。我們每個人活著不光要解決具體問題，也要投身令人振奮的宏偉事業。人類同處一個星球，應和睦相處，面對全球性挑戰，要攜手應對。中美兩國在新能源利用和電動汽車等綠色低碳領域合作潛力巨大。中國人民勤勞、智慧、實幹，特斯拉與中國的合作順利、成功。

秦剛並就特斯拉在中國取得良好業績表示祝賀，強調各國應同舟共濟，應對人類面臨的共同挑戰，這正是中國國家主席習近平提出推動建設人類命運共同體的題中之義。中國正力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，在此過程中兩國應共同努力，互利合作，為人類可持續發展作出貢獻，特斯拉就是成功的故事。

秦剛也在推特上發布二人會面、駕車照片，並表示自己與馬斯克進行富有啟發性的談話，內容涉及汽車、太空、人腦研究等。對此，特斯拉大中華區的推特帳號則用中文回覆：「謝謝秦剛大使，我們會繼續努力。」

秦剛 特斯拉 馬斯克

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