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「拼湊打壓中國的小圈子」 王毅批美：想搞印太版北約

中國新聞組／北京8日電
中國國務委員兼外交部長王毅。（取材自新華網）
中國國務委員兼外交部長王毅。（取材自新華網）

中國國務委員兼外長王毅昨談及中美關係時，批評美國主導的印太戰略是企圖「搞印太版的北約」，同時指美國「不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的小圈子」，「這不是一個負責任大國應有的樣子」。王毅表示，中美應用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，重回理性務實的正軌。

中美關係牽動國際局勢發展。（路透）
中美關係牽動國際局勢發展。（路透）

王毅昨在北京舉行年度外長記者會，就中美關係表示，去年中國國家主席習近平和美國總統拜登舉行視訊會晤並兩次通話，雙方在多個層級也開展對話交往。

他指出，美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求新冷戰，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意和中國發生衝突對抗。「但令人遺憾的是，這『四不一無意』的表態始終漂浮在空中，遲遲沒有落地。」

王毅批評，美方仍不遺餘力對中國開展零和博弈式的激烈競爭，「不斷在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事，接連在國際上拼湊打壓中國的小圈子」，不僅傷害兩國關係大局，也衝擊和損害國際和平穩定，「這不是一個負責任大國應有的樣子」。他稱，中國作為一個主權獨立國家，完全有權利採取必要措施堅定捍衛自身的正當權益。

談及中美關係未來，王毅提出，雙方應重拾融冰初心，重整行裝出發，用相互尊重、和平共處、合作共贏的「三原則」替代競爭、合作、對抗的「三分法」，「推動美國對華政策重回理性務實的正軌」。

被問及如何評估「印太地區和印太四國」的概念，王毅指，美國的「印太戰略」正成為集團政治的代名詞，其真正目的是企圖「搞印太版的北約」，維護的是以美國為主導的霸權體系，衝擊的是以東協為中心的區域合作架構，損害的是地區國家的整體和長遠利益。

他稱，「從強化『五眼聯盟』，到兜售『四邊機制』、拼湊三邊安全夥伴關係、收緊雙邊軍事同盟，美國在亞太地區排出的『五四三二』陣勢，帶來的絕不是什麼福音，而是攪亂地區和平穩定的禍水。」他表示，堅決反對挑撥地區對抗、製造陣營對立的主張。

另外，王毅就中日關係表示，「當前中日關係依然面臨一些分歧和挑戰…日方應該順勢而為，而非逆流而動，不要為他人做火中取栗的事情，也不要走上以鄰為壑的歧途。」

最後，王毅談到中國與印度的關係時表示，「我們看到，總有一些勢力試圖在中印之間挑動矛盾，在地區之間製造分裂，但這種做法正在引起越來越多有識之士的反思和警惕……希望印方同中方一道……堅持增進互信，避免誤解誤判，彼此作相互成就的伙伴，不當相互消耗的對手，確保兩國關係沿著正確軌道前行。」

王毅 拜登 北京

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