拚經濟成長5.5% 發改委：經濟不搞漫灌式強刺激

俄烏衝突衝擊全球能源市場，各國高度關注。中國國家發改委副主任連維良7日表示，中國能源進口成本會因此上升，但整體可控；而中國經濟在外部環境將更加複雜嚴峻下，長期向好的基本面不變。另外，對中國拚經濟成長5.5%目標，連維良表示，不搞大水漫灌式強刺激。

本報系聯合報報導，連維良7日在國務院 新聞辦記者會上指出，近期俄烏衝突升級，對全球能源市場帶來衝擊，國際原油、天然氣 價格進一步攀升。由於中國原油、天然氣外採比例較高，肯定會受到影響，進口成本客觀上會有所抬升，但總體上看影響是可控的。

他解釋說，因中國一方面是能源消費大國，同時也是能源生產大國，能源供應總體是有保障的。且中國原油、天然氣進口來源已多元化，長期合約占比高，只要各方按合約履約，進口能夠保持總體穩定。同時，中國正大力推動可再生能源發展，加快實施可再生能源替代，清潔能源的快速增加也將有效對沖和減緩外部影響。

另據澎湃新聞報導，政府工作報告提出今年設定5.5%經濟成長目標，連維良7日解讀說：「（中國）不搞『大水漫灌式』的強刺激，注重精準有效可持續，在確保實現經濟增長目標的同時，能夠有效避免大家所擔心的投資效益下降、產能過剩和資產泡沫等負面效應。」

另外，香港信報報導，國務院總理李克強6日表示，今年發展面臨的困難和挑戰增多，要深化改革，擴大開放，更大激發市場活力和社會創造力，要著力保持經濟運行在合理區間。

他在參加兩會廣西代表團審議時指出，穩就業 保民生，就業是民生之本，中國有1.5億戶市場主體，他們支撐著穩就業。要繼續面向市場主體，加大宏觀政策實施力度，減稅退稅並舉，通稅優先安排小微企業重點支援製造業直達市場主體。

他表示，今年財政赤字率有所下降，支出規模明顯加大，主要是特定國有金融機構依法上繳近年結存利潤，這筆資金前年和去年沒有使用，為今年留下了政策空間。

新華社報導，李克強也提到，廣西工業化城鎮化還有很大空間，要繼續發揮自身能動性，實施好擴大內需戰略，推動消費持續恢復，積極擴大有效投資。