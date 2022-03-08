新聞焦點／避談俄烏戰、清零政策 李克強報告2大空白

國務院總理李克強。（取材自央視）

全國人大政協會議開場重頭戲從來都是政府工作報告，今年會議的主角是國家主席習近平，總理李克強 作報告的調門稍見壓低，官媒多以提要式展現報告內容，好處是三分鐘就知道核心內容，缺憾在不能把握那報告的氣場和神韻。另外，這份報告有兩大題空白。

另一變化，是在李克強念完報告後，大會安排報告起草者代表回應記者提問，開場白就明確，今年工作指導思想、宏觀政策取向、主要目標任務等，都是按照「中央經濟工作會議」精神起草的。

但「中央經濟工作會議」去年12月召開，至今已過去近三個月，別說這些日子世界翻天覆地，中國也大事連連。而權威消息，是政府工作報告到最後一刻還是有加進鮮活的內容，比如針對轟動全中國的江蘇徐州「鎖鏈女」事件，加進了一句，「嚴厲打擊拐賣婦女兒童犯罪行為，堅決保障婦女兒童合法權益。」

於此可換個角度來看這份報告，就是其本來應當提，但沒有提的是些什麼。各方高度關注的，也是代表中國內外形勢中最尖銳部分的，是一沒有提俄烏之戰，二沒有提防疫 政策之「動態清零」。

按照傳統，政府工作報告必有一段內外形勢的判讀文字，這段文字不大受到外界關注，但中央決策層最為重視，因政策取向乃至工作任務，全都與之有關。

今年報告對外部形勢的判讀，惜墨如金，是「全球疫情 仍在持續，世界經濟復甦動力不足， 大宗商品價格高位波動，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定」。這段判讀唯一可供參考的，是過去的判讀多有「不穩定和不確定」的陳述，在前兩年的報告中被拿掉了，今年再度用上「不確定」之說。

北京研究國際戰略學者說，這回的判讀重新加上「不確定」，是指俄烏之戰導致地緣格局不確定性加大；但有經濟學者說，這指的是美聯準會加息縮表的外溢效應。這「不確定」，或可當成是中央決策者認定中國經濟今年外部環境不樂觀。

再一個李克強報告沒有提的，就是防疫「動態清零」政策。外國記者注意到報告中不提這個，向報告起草組提問，就沒有正面回答。

中國當今防疫政策的「動態清零」，與主要國家的與病毒共存思路相背，但動態永遠在動，全域清零一直不能或不可能實現，近期就傳出中央決策層有意轉變態度，不那麼堅持了。

工作報告中不提，不等於全面轉向，中央這種事一般「只做不說」，也就是不會自我否定，會高度評價「動態清零」，然實際操作中，採取漸變政策。就抗疫而言，口風已變，在這次人大會議後，會強調三點，一是疫情有變數，防控有挑戰；二是堅持「外防輸入、內防反彈」；三是精準防控，三個「不得」，即不得突破現有疫情防控相關規定進行封城封區，不得非必要、不報批中斷公共交通，不得擅自增加對服務業的疫情防控措施。