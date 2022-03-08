習近平：全軍抓緊抓實備戰打仗 保持國家穩定

習近平出席全國人大解放軍和武警部隊代表團全體會議，並發表談話。(翻攝自央視)

全國人大解放軍 和武警部隊代表團全體會議7日召開，中共 總書記習近平 出席會議時，多次強調「依法治軍」，並指要加強涉外軍事法治工作，更好用法治維護國家利益。他同時要求，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作」，以及時處置突發情況、保持國家安全穩定。

央視新聞報導，習近平7日下午出席13屆全國人大五次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議，他在會上指出，要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代中國特色社會主義法治思想，著眼於全面加強軍隊革命化現代化正規化建設，構建中國特色軍事法治體系，加快治軍方式根本性轉變，提高國防和軍隊建設法治化水平。

習近平說，要堅持黨對軍隊絕對領導，堅持戰鬥力標準，堅持建設中國特色軍事法治體系，堅持按照法治要求轉變治軍方式，堅持從嚴治軍鐵律，堅持抓住領導幹部這個「關鍵少數」，堅持官兵主體地位，堅持貫徹全面依法治國要求。

如何貫徹「依法治軍」？習近平說，要深化軍事立法工作、做好法規制度實施工作、強化法規制度執行監督工作，以及加強涉外軍事法治工作，統籌謀畫軍事行動和法治鬥爭，健全軍事領域涉外法律法規，更好用法治維護國家利益。

習近平步入會議現場。(翻攝自央視)

習近平最後強調，「全軍要抓緊抓實備戰打仗工作，協助地方做好維護社會大局穩定工作，及時有效處置各種突發情況，保持國家安全穩定，完成好黨和人民賦予的各項任務。」

據央視新聞報導，該會議由中央政治局委員、中央軍委副主席許其亮主持，中央軍委副主席張又俠和中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張昇民等參加會議。

報導指出，在前一天，全國人大五次會議的解放軍和武警部隊代表團，分組審議政府工作報告時，魏鳳和也曾表示，要深入推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快國防和軍隊現代化。還要強化憂患意識和底線思維，全面提高新時代備戰打仗能力，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。