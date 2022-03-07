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糾正性別、年齡等就業歧視 「35歲門檻」再成兩會熱詞

中國新聞組／上海7日電
打破職場「35歲門檻」成了兩會熱詞。圖為求職者在招聘會上了解崗位信息。（新華社）
打破職場「35歲門檻」成了兩會熱詞。圖為求職者在招聘會上了解崗位信息。（新華社）

在全國人大五次會議開幕日，政府工作報告明確提出，堅決防止和糾正性別、年齡等就業歧視，著力解決侵害勞動者合法權益的突出問題，「35歲門檻」再度成為兩會熱詞。人大代表蔣勝男指出，全社會招工應打破35歲年齡限制，建議政府作出表率，逐步放開公務員35周歲限制，並從北上廣等經濟較為發達的大城市開始施行。

澎湃新聞報導，蔣勝男表示，35歲正處在做事業最好的黃金年華，也正處在一個艱難的人生階段，上有老下有小。而且，很多人做出事業來都是在35歲以後的事情。若僅用一條年齡限制就把他們排除在外，既不科學也不公平，更是人才的極大浪費。

除了蔣勝男外，全國人大代表、華南師範大學教授林勇也建議考慮放開公務員考試35周歲限制，解放中老年勞動力。

林勇代表認為，35周歲限制現象或源於公務員招錄。作為一項國家級的招錄考試，其招錄政策上的設置與變動，都具有風向標的作用，在一定程度上引領著社會價值觀的變化。而且，公務員招錄條件的改變，可以由一紙公文上傳下達，變化會來得那麽快那麽直接。拆除35歲門檻從公務員招錄破題，確實可以提高消除職場年齡歧視的速度和效率。

全國政協委員、上海市政府參事胡衛表示，在實際生活中，就業環境對一些中年人而言可能並不友好，部分單位將35歲作為招聘紅線，40歲及以上骨幹被「一刀切」、邊緣化的情況也時有出現，人力資源浪費現象較為普遍。

胡衛強調，中年人是國家進步和社會穩定的中堅力量，不該把他們排斥在企業、政府招錄範圍之外。他建議，修訂相關勞動法規，要求用工企業不得將年齡作為招聘、晉升或辭退的紅線，並在各類企業中保證一定的40歲及以上人員比例。

「有些技能人才和產業工人，年紀越大技術越精湛，在行業內反而越吃香。」全國人大代表、東風集團神龍汽車有限公司職工楊祉剛認為，35歲之所以成為一道坎，一定程度上也意味著求職者自身能力還有些不足，他建議年紀稍大些的求職者要加強職業技能學習和培訓，讓自己有一技之長或成為行業裡一把好手。

就業 歧視 汽車

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