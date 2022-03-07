清華校友連署：撤銷普亭名譽博士學位

2019年4月26日清華大學授普亭名譽博士學位。(取材自推特)

俄羅斯入侵烏克蘭 ，曾獲北京 清華大學頒發名譽博士學位的俄羅斯總統普亭 備受爭議。210名清華校友日前發起連署，要求清華校方撤銷普亭的名譽博士學位，理由是他發動「赤裸裸的侵略戰爭」。

據中央社引述由旅美中國民主派人士創辦的議報報導，這封寫給北京清華大學黨委書記邱勇的公開信，由葉四舟、孫怒濤領銜連署在3日發表，共有210名清華校友連署，這些校友的入學年度從1955年到1991年不等。

信中指出，「在您（邱勇）擔任清華校長」的2019年4月26日，清華大學授予普亭名譽博士學位，以表彰他在「維護世界和平與促進人類進步事業」方面做出的「傑出貢獻」。

公開信指出，然而事實是，普亭是個戰爭狂人。他發動過對車臣、克里米亞、喬治亞等戰爭，最近又悍然發動了對烏克蘭的戰爭。這是一場「赤裸裸的侵略戰爭」，遭到全世界絕大多數國家的反對和譴責。

公開信表示，授予普亭名譽博士學位是「清華大學的恥辱，我們校友也為之蒙羞。我們強烈呼籲校方公開聲明，取消普亭的名譽博士學位」。

據報導，多次訪問中國的普亭，2019年4月下旬曾前往北京，參加中國主辦的第二屆「一帶一路國際合作高峰論壇」。期間，在也是北京清華大學校友的中國國家主席習近平陪同下，普亭前往北京友誼賓館，接受清華大學頒發的榮譽博士學位。