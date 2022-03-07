我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#16：停火還殺人的敘利亞戰術與傭兵疑雲？

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

烏克蘭情勢險 中使館籲快離境 在俄華商喊「要破產了」

中國新聞組／北京7日電
俄羅斯民眾途經莫斯科市中心的貨幣兌換所。(取材自鳳凰WEEKLY )
俄羅斯民眾途經莫斯科市中心的貨幣兌換所。(取材自鳳凰WEEKLY )

烏克蘭形勢惡化，中國駐烏克蘭使館7日發布通知稱，目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分已撤離。當前，烏克蘭戰況有急劇升溫之勢，使館提醒尚在烏克蘭的中國同胞盡快離境。除了在烏克蘭的中國人感到緊張，在俄羅斯的中國人也不好過，盧布匯率暴跌讓做外貿生意的中國商人憂慮「真的要破產了」。

中國撤僑行動持續，據中國外交部領事司消息，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班3月5日安全抵達浙江杭州，當日上午第二架航班也飛抵河南鄭州。3月6日下午，又有兩架自烏克蘭撤僑航班分別抵達甘肅蘭州和山東濟南。

使館5日通告說，應謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可通過利維夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險；抵達利維夫後，應立即自行前往第三國並等待包機。

另外，隨著烏克蘭戰事的發酵，在俄羅斯做外貿生意的中國人萬小華備感焦慮。鳳凰周刊報導，俄羅斯的經濟剛從2014年那波制裁中恢復過來還沒多久，眼下盧布匯率又暴跌了。他憂慮的說，「幾天時間貶值了40%，照這速度跌下去，我真的要破產了」。

萬小華對盧布匯率相關的新聞十分敏感，「現在生意沒法做了，我用人民幣從中國進貨，在俄羅斯賺盧布，匯率不穩定根本沒法經營」。他說，俄羅斯大部分東西都依靠進口，匯率跌的話物價肯定上漲，普通人辛辛苦苦賺的工資更不經花了。

近一周以來，俄羅斯一些進口商品價格明顯上漲，奢侈品直接閉店並上調價格。在戰事打響的第二天，以販賣電子產品為主的零售巨頭DNS宣布上調商品價格。老百姓為了爭取最大限度讓手頭持有的盧布保值，一部分人開始購買實體物品，小到生活必需品、手機電腦，大到車輛，不一而足。

報導指出，俄羅斯的ATM機旁近期出現排隊現象，在莫斯科生活的中國人悠悠說，她收到「莫斯科交通」短信提醒，建議大家帶上本地銀行卡，因為ApplePay或者GooglePay可能無法使用。她已經去銀行取了一些現金，同時囤了酒精和生活物資。

悠悠是常駐莫斯科的金融從業者，她指出，中文網上關於「俄羅斯人已經取不出錢、交易完全被關閉」的消息並不屬實。據她所知，截至3月2日，本地銀行發的萬事達和維薩的卡在俄羅斯境內都能使用。

烏克蘭形勢惡化，中國使館通告，要求中國同胞盡快離境。(路透)
烏克蘭形勢惡化，中國使館通告，要求中國同胞盡快離境。(路透)

烏克蘭 俄羅斯 匯率

上一則

清華校友連署：撤銷普亭名譽博士學位

下一則

歐盟籲中方能調停俄烏 中駐歐使團：鼓勵直接談判

延伸閱讀

烏克蘭形勢惡化 中使館今晨通告：中國同胞盡快離境

烏克蘭形勢惡化 中使館今晨通告：中國同胞盡快離境
華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備

華郵：美歐已在為烏克蘭政府流亡預做準備
紙上播客／台灣男+烏克蘭妻 逃難中

紙上播客／台灣男+烏克蘭妻 逃難中

一度無法飛行 中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

一度無法飛行 中國赴烏克蘭撤僑首班機飛抵杭州

熱門新聞

圖為俄羅斯坦克軍隊。 歐新社

日媒：針對歐美經貿制裁 習近平下令「支援俄羅斯」

2022-02-27 20:26
谷愛凌和朋友慶祝17歲生日，不時開心大笑，爽朗的笑聲很有感染力。（取材自北京青年報）

谷愛凌17歲生日派對照曝光 網友：完全就是公主

2022-02-27 09:00
烏克蘭首都基輔一家飯店的地下停車場轉為防空洞，民眾27日躺在床墊上。（美聯社）

中網友不當發言激怒烏克蘭人 中國留學生裝日本人保命

2022-02-27 11:12
一道名為貴妃雞的菜品，廚師做好後會到顧客面前巡場一周，接著拿到後廚切分，偌大的雞隻取大腿部最精華的一片。（取材自九派新聞）

1隻雞取1片肉 1個餐盤只擺2瓣皮蛋 上海網紅餐廳宰客？

2022-03-05 11:05
「田田小阿姨」曾自爆花幾十萬做臉。(取材自微博)

擁粉450萬 大牌不離手的「北京名媛」翻車了？

2022-03-02 01:00
圖為一名逃至波蘭的烏克蘭難民，在寒冬中生火取暖。新華社

胡錫進：俄羅斯若在俄烏戰爭中失利 恐爆發顏色革命

2022-03-03 11:24

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局

開戰Day11／烏克蘭馬立波第二度停火再次破局
是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑