烏克蘭情勢險 中使館籲快離境 在俄華商喊「要破產了」

俄羅斯民眾途經莫斯科市中心的貨幣兌換所。(取材自鳳凰WEEKLY )

烏克蘭 形勢惡化，中國駐烏克蘭使館7日發布通知稱，目前，在烏克蘭的中國同胞絕大部分已撤離。當前，烏克蘭戰況有急劇升溫之勢，使館提醒尚在烏克蘭的中國同胞盡快離境。除了在烏克蘭的中國人感到緊張，在俄羅斯 的中國人也不好過，盧布匯率 暴跌讓做外貿生意的中國商人憂慮「真的要破產了」。

中國撤僑行動持續，據中國外交部領事司消息，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班3月5日安全抵達浙江杭州，當日上午第二架航班也飛抵河南鄭州。3月6日下午，又有兩架自烏克蘭撤僑航班分別抵達甘肅蘭州和山東濟南。

使館5日通告說，應謹慎評估自身所處環境，在安全形勢允許情況下，目前可通過利維夫、烏什哥羅德向烏西部鄰國轉移避險；抵達利維夫後，應立即自行前往第三國並等待包機。

另外，隨著烏克蘭戰事的發酵，在俄羅斯做外貿生意的中國人萬小華備感焦慮。鳳凰周刊報導，俄羅斯的經濟剛從2014年那波制裁中恢復過來還沒多久，眼下盧布匯率又暴跌了。他憂慮的說，「幾天時間貶值了40%，照這速度跌下去，我真的要破產了」。

萬小華對盧布匯率相關的新聞十分敏感，「現在生意沒法做了，我用人民幣從中國進貨，在俄羅斯賺盧布，匯率不穩定根本沒法經營」。他說，俄羅斯大部分東西都依靠進口，匯率跌的話物價肯定上漲，普通人辛辛苦苦賺的工資更不經花了。

近一周以來，俄羅斯一些進口商品價格明顯上漲，奢侈品直接閉店並上調價格。在戰事打響的第二天，以販賣電子產品為主的零售巨頭DNS宣布上調商品價格。老百姓為了爭取最大限度讓手頭持有的盧布保值，一部分人開始購買實體物品，小到生活必需品、手機電腦，大到車輛，不一而足。

報導指出，俄羅斯的ATM機旁近期出現排隊現象，在莫斯科生活的中國人悠悠說，她收到「莫斯科交通」短信提醒，建議大家帶上本地銀行卡，因為ApplePay或者GooglePay可能無法使用。她已經去銀行取了一些現金，同時囤了酒精和生活物資。

悠悠是常駐莫斯科的金融從業者，她指出，中文網上關於「俄羅斯人已經取不出錢、交易完全被關閉」的消息並不屬實。據她所知，截至3月2日，本地銀行發的萬事達和維薩的卡在俄羅斯境內都能使用。