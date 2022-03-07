歐盟籲中方能調停俄烏 中駐歐使團：鼓勵直接談判

烏克蘭首都基輔附近的伊爾平市6日遭俄軍砲擊，居民緊急撤離。（路透）

俄烏戰事超過十天仍僵持不下，歐盟 外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）呼籲中國居中調停，「因為只有中方能做到」。中國駐歐盟使團回應，中方鼓勵俄烏直接談判。環球時報評論員胡錫進則直言，西方想讓中國幫著調停，他們應先改變自己的對俄態度。

自由亞洲電台引述外媒報導，波瑞爾表示，目前歐盟和美國無法居中調停俄烏戰事，也不可能恢復俄羅斯 、烏克蘭 、法國和德國四國通過會談解決烏東問題的諾曼第模式。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾呼籲中國居中調停俄烏戰事。（路透）

波瑞爾指出，外交工作不能只是歐洲或美國人在進行，中國外交工作在這裡可以發揮作用，「（我們）別無其他選擇，一定是中國，我確信這一點」。

中國駐歐盟使團發言人回應，中方高度關注烏克蘭局勢，希望戰火能夠儘早停下來，形勢能夠得到緩和，平民生命財產安全能夠有效保障，大規模人道主義危機能夠避免。

發言人指出，烏克蘭問題錯綜複雜，中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。

解決烏克蘭危機，要按照「聯合國憲章」的宗旨和原則辦事，要尊重和保障各國的主權和領土完整，要堅持通過對話，以和平方式解決爭端。中方鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話。

對於波瑞爾希望中國居中調停一事，環球時報評論員胡錫進反問「歐美為何做不了調停人？」、「如果連西方的集體制裁都嚇不住普亭，中國兩句話能把他勸回來？」

胡錫進指出，中方當然希望俄烏早日停戰，但烏克蘭危機根本不只是俄烏之間的事情，西方想讓中國幫著調停，他們應先改變自己的對俄態度。只要他們主動減少對抗，別繼續在戰略層面擠壓俄羅斯，烏克蘭局勢緩和下來就有了重要的外部條件。

胡錫進說明，中俄是堅定的戰略協作夥伴，這一點決不會變，同時中國不尋求與西方對抗，中方把相互尊重、合作共贏作為與美西方交往的出發點，但這當中不是非此即彼關係，獨立自主是中國對外關係的總原則。