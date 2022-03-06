李克強報告不提俄烏戰 紐時：習執政關鍵年 經濟須穩

中國第13屆全國人民代表大會第五次會議5日在北京人民大會堂開幕，圖為中共總書記習近平步入會場。（新華社）

國務院總理李克強 昨天在第13屆全國人大五次會議上進行政府工作報告，不出意外，通篇仍以國家主席習近平 定調的「穩」為施政主軸，幾乎「無視」於烏俄戰爭等可能影響達標的因素。外媒解讀，習近平今年將宣布他的新一屆任期，李克強的工作報告優先考慮增長，並微妙地增加了軍事預算 ，為習近平「絕對權力」新任期鋪上一條充滿「祥和」坦途的用意不言可喻。

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紐約時報分析指出，拋開全球對席捲烏克蘭戰爭的焦慮情緒，中國將2022年的經濟設定在穩步擴張的道路上，優先考慮增長、創造就業和增加社會福利，由於時值習近平將迎來作為總書記以及國家主席的第三個任期，其中暗含的消息似乎是：中國能經受住歐洲的動盪，並將致力於在今秋一次至關重要的中國共產黨大會前，讓國內人民安居樂業。屆時習近平幾乎肯定會延長他的執政時間。

在這篇題為「習近平執政關鍵一年，中國經濟目標求穩」分析中指出，李克強在報告中稱「今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進」，並宣布中國今年經濟增長的目標約5.5%，在面對疫情和烏克蘭戰爭引發的全球不確定性之際，強調政府對保增長的重視。李克強讓以為他會對烏克蘭發表看法的人感到失望，然而軍費預算增長7.1%以乎也暗示，他們正在為一個日益危險的世界做準備。

分析認為，李克強概述的計畫表明，中國更重視經濟增長，而不是試圖進行可能痛苦的調整，使經濟轉向更加依賴國內消費支出的方向。

李克強承認，中國經濟今年將面臨挑戰，並指出，消費和投資復甦遲緩，出口增長乏力，資源和原材料短缺。去年的最後三個月，該國經濟只增長了4%。為了提振經濟，李克強在今年的政府預算中要求增加支出，並發行更多債券來支付這些開支。社會福利和教育支出今年也都將增加約10%。

北京大學的經濟學家邁克爾·佩蒂斯則認為，實現今年的增長目標將需要更多借貸，這將抵消其去年在減輕債務負擔方面取得的大部分或全部進展。很難看出中國如何能夠打破至少部分依賴通過大量借貸來實現高增長目標的局面。

北京政治經濟諮詢公司Plenum的合夥人馮楚成（音）說，中國許多省份都將自己的經濟增長目標設定在7%或更高，因為中共試圖向公眾保證，經濟擴張仍是重要目標。「他們需要描繪出這樣一幅圖景：黨將增長目標視為首要任務。」他表示。