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中國政府工作報告 「穩」被提到81次

中國新聞組／北京6日電
13屆全國人大五次會議5日在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。（中新社）
13屆全國人大五次會議5日在北京人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。（中新社）

扎實做好「六穩」、「六保」、實施穩健的貨幣政策、加強大宗商品保供穩價、進出口保穩提質、穩市場主體保就業…梳理發現，2022年政府工作報告提到了81次「穩」字，涉及宏觀政策、貨幣政策、外資外貿、就業等方方面面。

中新經緯報導，在宏觀政策取向上，政府工作報告中提出，著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間。繼續做好「六穩」、「六保」工作。宏觀政策有空間有手段，要強化跨周期和逆周期調節，為經濟平穩運行提供有力支撐。

在貨幣政策方面，政府工作報告指出，加大穩健的貨幣政策實施力度。擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

據報導，在住房保障方面，政府工作報告指出，繼續保障好群眾住房需求。堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩房價、穩預期。

在糧食保供方面，政府工作報告指出，加強糧食等重要農產品穩產保供。穩定糧食播種面積，針對小麥晚播強化夏糧田間管理，促進大豆和油料增產。適當提高稻穀、小麥最低收購價。保障化肥等農資供應和價格穩定。

報導說，在資本市場改革方面，政府工作報告指出，完善民營企業債券融資支持機制，全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。

2022年要繼續穩外貿、穩外資。政府工作報告中指出，擴大高水平對外開放，推動外貿外資平穩發展。充分利用兩個市場兩種資源，不斷拓展對外經貿合作，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

貨幣 就業 融資

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