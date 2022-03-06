國防預算增7.1％ 連6年破兆 專家：無關俄烏局勢

中國今年軍費增長7.1％。圖為解放軍2017年7月在內蒙古朱日和基地舉行的閱兵。（新華社資料照片）

中國第13屆全國人大五次會議5日開幕，根據財政部提交的政府預算 草案報告，中國今年軍費預算為1.45兆(萬億)人民幣（約2293.7億美元），同比增長7.1%，增幅比去年上調0.3百分點。這是中國軍費預算連六年突破人民幣兆元， 有專家表示，這無關俄烏局勢，而是要補足因疫情 延遲的軍方建設。

在政府工作報告中，總理李克強在談到國防和軍隊建設時表示，新的一年，要全面深化練兵備戰，堅定靈活開展軍事鬥爭，捍衛國家主權、安全、發展利益；加快現代軍事物流體系、軍隊現代資產管理體系建設，構建武器裝備現代化管理體系，持續深化國防和軍隊改革，加強國防科技創新，深入實施新時代人才強軍戰略，推進依法治軍、從嚴治軍，推動軍隊高質量發展；優化國防科技工業布局；完成國防動員體制改革，加強全民國防教育；各級政府要大力支持國防和軍隊建設，讓軍政軍民團結堅如磐石。

環球網報導指出，對於中國今年軍費增長7.1%，有外媒稱，這顯示中國繼續保持強勁軍費支出，中國正在挑戰美國在印太地區的主導地位。對此說法，一位匿名的軍事專家對環球時報表示，7.1%的增幅跟之前相比並沒有突出的變化，尤其是考慮到通膨的因素。

對於有人將這種變化與俄烏局勢聯繫起來。這位軍事專家表示完全是無稽之談。現在世界範圍內的確有對戰爭的擔憂，德國軍費突增，但這是因為德國離烏克蘭 比較近，又是歐盟的領頭羊，中國離烏克蘭比較遠，而且俄烏戰爭才進行了十天，中國的軍費預算可能幾個月前差不多就定了，所以兩者之間沒有直接的關聯性。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛則表示，2022年軍費增長7.1％，除了物價因素外，另因2021年軍隊建設受疫情影響有所延緩，加上2022年有些重大裝備發展項目，如第三艘航母、遠程匿蹤轟炸機等已經進入重要階段，因而需要加大軍費投入往前推進。