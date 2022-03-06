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簽證、綠碼都沒 江蘇博士生滯德機場18天 終於能回中國

中國新聞組／北京6日電
姚莫被迫滯留德國機場18天。（取材自紫牛新聞）
姚莫被迫滯留德國機場18天。（取材自紫牛新聞）

江蘇一名讀博士的學生姚莫原打算在德國法蘭克福機場轉機返國，卻因新冠疫情航班熔斷，被迫滯留機場生活18天。期間，他將經歷發布在短片平台，引起網友關注。

姚莫先在德國機場被困18天，接著到泰國留待28天再中轉回國。（取材自紫牛新聞）
姚莫先在德國機場被困18天，接著到泰國留待28天再中轉回國。（取材自紫牛新聞）

綜合媒體報導，26歲的姚莫被困在德國機場，又因為無法預訂其他航空公司的航班，只能不停地與漢莎航空的地勤人員交涉，但只得到「不確定」答覆，「沒有回國的飛機，我又沒有申根簽證，就卡在了法蘭克福機場，甚至都出不了中轉區。」

由於未能乘坐航班回中國，姚莫又不想帶著行李在機場大廳逗留，只好入住一晚要價200歐元的機場中轉區酒店。一有時間他就到機場服務台，詢問是否有新增的國際航班，但總是失望而歸。

在被困的日子中，機場中轉區域成為姚莫全部的活動空間，由於中國和德國有將近7個小時的時差，他難以與國內的朋友聊天，「那個時候感覺特別孤單，而且愈來愈強烈」。

由於沒有「綠碼」，姚莫滯留機場的頭幾天只能買到三明治和麵包。他表示，德國的麵包非常硬，還特別貴，「要7歐元一個」。直至拿到德國「綠碼」後，他連續兩天到餐廳吃飯，認識了餐廳員工，「他主動和我搭話，知道我的遭遇後拿出很多水果和零食給我，還讓我下次再去」。

為打發無聊的日子，姚莫開始拍片上傳至短片平台，漸漸引起網友關注，「那一天晚上不停地有人私信我，有人問我情況，有人要給我送東西吃，還有人要給我打錢」，但姚莫都拒絕了，「我覺得在這段時間，遇到了太多好心人，這個世界善良的人真的很多」。

不久後，姚莫從一名導遊處獲悉可以從泰國中轉回中國。根據政策，在泰國留待28天就可以申請回國證明文件，且成本較低。2月16日，姚莫登上飛往泰國的航班，至今已在泰國留待10多天，等待回家的那一天。

機場 德國 泰國

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