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美國大使伯恩斯抵京 中國官媒冷淡 僅發3句話簡訊

中國新聞組／北京6日電
美國駐北京大使伯恩斯。（取材自微信）
美國駐北京大使伯恩斯。（取材自微信）

本報系聯合報報導，美國駐中國大使伯恩斯5日抵達北京上任，填補了美國駐華大使館持續一年零五個月的大使職位空缺。與他同行的還有因疫情延後出行的美國使團人員和家人，他們將隔離三周。對於伯恩斯的抵京，中國官媒僅發簡訊「冷處理」。

伯恩斯是26年來首位以專業外交官背景出任的駐中大使。在布希政府任內，曾任負責政治事務的國務次卿與駐北大西洋公約組織大使，也曾任柯林頓政府國務院發言人與駐希臘大使。

中國問題雖非伯恩斯專長，但他與美國總統拜登關係密切，長期擔任其外交政策顧問。外界也關注他上任後，將如何應對陷入低谷的中美關係。

據美國駐中大使館介紹，伯恩斯於1988年首次前往中國，1989年，他陪同老布希總統訪華。在擔任美國國務院發言人一職期間，他曾跟隨國務卿克里斯多福和歐布萊特數次訪問中國。

中國社科院美國研究專家呂祥此前表示，伯恩斯和美國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文共事多年，不出意外的話，會是「中規中矩的大使」。目前美國的安全與外交事務主要由布林肯掌管，「伯恩斯只會是布林肯外交政策的一個忠實執行人」。

另據美國之音報導，中國官方媒體國際頻道CGTN對伯恩斯的到來反應非常冷淡，僅僅發出了一條3句話簡訊。簡訊說：「美國大使館周六在微博上宣布，新任美國大使伯恩斯抵達中國，將隔離三周。」

自從2020年10月美國前任駐華大使布蘭斯塔德在任期未滿時離開北京以後，美國駐華大使的職位就一直空著。美中關係觀察家稱，這一狀況反映了美中關係惡化導致雙邊關係降格的現實。中方對伯恩斯的冷淡反應，顯示了北京對兩國關係的改善不抱什麼希望。

北京 布林肯 大使館

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