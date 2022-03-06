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北京冬殘奧會主席開幕式致詞反戰 央視翻譯「搞沉默」

中國新聞組／北京6日電
國際帕拉林匹克委員會主席安德魯·帕森斯在開幕式上致辭，卻被央視降低音量、暫停翻譯。(路透)
國際帕拉林匹克委員會主席安德魯·帕森斯在開幕式上致辭，卻被央視降低音量、暫停翻譯。(路透)

國際殘疾人奧林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）4日晚上在北京冬殘奧會開幕式上演講時譴責戰爭，並表示「奧林匹克和平休戰」絕對不能違反。但當時負責轉播的央視並未翻譯這些內容。對此，國際殘奧會表示已要求央視對此負責並說明，但「已經過去24小時了，我們仍在等待中國央視的答覆。」

來源：YouTube

中央社、法廣網報導，國際殘奧會主席帕森斯利用5日晚上台的機會，用英語強烈譴責戰爭。他告訴北京國家體育場內的觀眾，「21世紀是對話和外交的時代，不是戰爭和仇恨的時代。」他對當下世界發生的事件感到「震驚」，並表示「奧林匹克和平休戰協議」由聯合國通過，須被尊重及不能違反。

帕森斯的演說中未提及國家，但輿論多認為，帕森斯的發言應是在談俄羅斯出兵烏克蘭一事。

不過帕森斯譴責戰爭的內容，在中國國營中央電視台（CCTV）的轉播中未被譯成中文。據報導，央視當時並未翻譯這些演說內容，翻譯員對此沉默。而在某個時間點上，電視台顯然也降低了他講話的音量。

對此，國際殘奧會發言人史彭斯（Craig Spence）昨天表示，帕森斯在北京冬殘奧開幕式上強有力的反戰演說，明顯遭到審檢，該會已要求中國國營的廣播公司做出解釋。「已經過去24小時了，我們仍在等待中國央視的答覆。」

另據報導，帕森斯在演講時一度將「中華人民共和國（People's Republic of China）」說成「中華民國（Republic of China）」。國際殘奧會官方微博昨發聲明致歉稱這是「無心之失」，但聲明在發出數小時後刪除。

國際殘奧會主席安德魯‧帕森斯（前）在北京冬殘奧會開幕式演講。他背後是東道主北京的...
國際殘奧會主席安德魯‧帕森斯（前）在北京冬殘奧會開幕式演講。他背後是東道主北京的書記蔡奇。（Getty Images）

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