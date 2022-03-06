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擠不上火車 中國女留學生搭順風車逃離烏克蘭

記者王若然／洛杉磯報導
Hanna與其他四人一起驅車逃離烏克蘭。（Hanna提供）
Hanna與其他四人一起驅車逃離烏克蘭。（Hanna提供）

俄烏戰事愈演愈烈且發展不明朗，在烏克蘭華人紛紛開啟逃離之路。然而，烏克蘭火車站爆滿，當地租車又很難。在烏克蘭基輔讀書的華人留學生Hanna講述了她跌宕起伏的逃離之路。

Hanna於當地時間27日搭車逃離烏克蘭。她說，想過很多種逃離的辦法，最後選擇搭車。她與朋友本來打算搭火車從基輔前往烏克蘭西部城市利沃夫，但她很快就發現這種方法不現實。一是擔憂火車被俄軍轟炸，二是火車站人太多了，根本擠不上去。

Hanna有同學27日去了火車站，雖然票不要錢，但人數眾多，得靠硬擠才能上去，而且她聽說有的火車當天不讓中國人上。Hanna的同學在火車站待了一個晚上都沒能登上火車。第二天大使館經過協調，領館發布可乘坐的火車班次表，中國人才得以搭火車前往烏克蘭西邊城市及鄰國。

除了火車，Hanna還想過乘坐當地商隊、僑團的大巴車。票價在每人175美元(約1100元人民幣)左右，有的甚至可高達500美元。

就在她打算乘包車離開時，了解到有學長的朋友正打算撤離，剛好可以捎上她。於是她改變計畫，搭學長的車離開。Hanna說，一同出發的還有其他七、八輛車。因為很多烏克蘭人也著急逃離，現在想要租車非常困難，留學生很少有車。

Hanna一行人逃離目的地是東歐的羅馬尼亞。因為擔憂誤闖交戰區，他們只敢走小路，沒有走大道。儘管如此，這一路上還是有許多荷槍實彈的烏克蘭民兵把守，需要檢查證件等，因為車內有一名烏克蘭人，Hanna一行沒有被民兵刁難。

逃難過程雖然令人心驚，但也有人性的溫暖。沿途中，有許多烏克蘭人自發設置補給點，為逃難者免費提供食物等幫助。Hanna回憶，這些烏克蘭人十分熱情，堅持不收任何費用；不過Hanna一行還是硬塞了一些錢給他們。她說，戰時物資緊缺，大家都不容易。

整個出逃過程，都是白天開車，晚上因為宵禁，一般會選擇休息。Hanna一行先在距離基輔約兩小時的郊區住了一晚，次日趕到烏克蘭鄰國摩爾多瓦。她說，摩爾多瓦現在全是烏克蘭逃出來的難民，接納能力幾近飽和。因此他們計畫繼續西行至羅馬尼亞後再從長計議。根據中國駐摩爾多瓦使館工作人員，目前沒有從摩爾多瓦和羅馬尼亞直接飛中國的航班，無法購買機票去其他國家。羅馬尼亞領空目前開放。而羅馬尼亞首都有大型的華人市場、僑團，安置條件比摩爾多瓦更好一點。

Hanna說，此次出行比較倉促，在得知有車可乘後，只有約30分鐘收拾行李。她只帶了一些重要的物品，許多東西仍然留在烏克蘭。不過逃出來就好，現在感覺很安心。回顧在基輔的日日夜夜，每晚都因害怕，很難睡著覺。都是每隔一、兩個小時醒一次，而且睡在地下室非常難受。因為擔心炸彈突然襲來，洗澡、吃飯等很簡短。如今好不容易逃出危險地帶，順利抵達摩爾多瓦，她想好好睡一覺。

排隊出烏克蘭的車輛。（Hanna提供）
排隊出烏克蘭的車輛。（Hanna提供）

烏克蘭 華人 租車

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