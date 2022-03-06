扒火車、徒步過關 3000中國公民「穿火線」逃離烏克蘭

中國同胞正在排隊等候過關。(取材自北京青年報)

「列車上擠得像八、九十年代的春運，正常容量四人的臥舖，足足擠了11個人。」這是在烏克蘭 的中國留學生 王晶（化名）日前從基輔搭火車撤往波蘭的一景。能搭上火車還是好的，有中國留學生在戰火中跋涉30多個小時才能安靜地躺下。扒火車、徒步過關，3000中國公民「穿火線」撤離烏克蘭，他們自嘲「某種程度上我們也算難民」。

烏俄戰事未歇，中國駐烏克蘭大使館 第一時間通過安排各路線大巴協助中國僑民及留學生自陸路撤離烏克蘭。北京青年報報導，在烏克蘭工作三年的王晶原想就近搬到防空洞，但她發現防空洞裡「陰暗潮濕，所有人擠在一起」，考慮到烏克蘭已給平民配槍，華人的處境危險，她決定打車到基輔火車站，但光車資就是平時六倍。

到達火車站時已接近宵禁，上空忽然拉響警報，王晶「汗一下就下來了」，但當時基輔只有0℃。基輔車站人山人海，有烏克蘭士兵在站台前持槍把守。帶著孩子的婦女被最優先放行，後來士兵看她是女孩，就揮手讓她通過，幸運登上列車。列車上「擠得像八、九十年代的春運」，正常容量四人的臥舖，足足擠了11個人，「我一米六的個子，都伸不直腰，直接趴別人腿上睡。」

30個小時的車程，她只喝了一瓶水，幾乎沒怎麼睡。2月26日晚上7點，火車到達波蘭，看到邊檢人員露出和藹的笑容，「那一刻，我感覺特別輕鬆，就是從心底放鬆下來了。」

據部分在基輔的中國留學生透露，一開始大巴不夠安全，不少人自行撤離。基輔華商陳平（化名）的妻子是烏克蘭人，他驅車600公里前往利沃夫，讓妻子和兒子進入波蘭，自己再返回基輔家中，「我的生意都在那裡。」但當地加油站需排隊四小時以上，所幸他們成為最後一批自由離開基輔的人，那時主幹道已空空蕩蕩，「能走的都走完了。」

當地時間3月1日上午10點，在基輔郊外的維什涅韋避難的留學生唐紹雲（化名）接到大使館撤僑電話後，搭乘大巴前往羅馬尼亞，當晚11點到達烏摩邊境，因出境車輛太多擁堵，只能下車步行1.5公里過關。 「我們得從鐵柵欄旁很窄的小路走過去，只能兩個人並排走。」200多個中國留學生浩浩蕩盪往前挪動， 「震撼、淒涼」、「某種程度上我們也算難民。」

唐紹雲直到下午1點才上了羅馬尼亞的大巴，下午3點被送到大使館安排的酒店。跋涉30多個小時後，終於可以安靜地躺下，這才意識到鞋子已經濕透，卻沒有可以換的了，「現在最值錢的就是我這個人」。