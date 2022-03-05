北京暗中支持俄開戰？中大使喊冤：中國意外「躺槍」

俄烏局勢牽動全球，中國駐法國大使盧沙野 最近在巴黎聯合國校際委員會專場交流活動上表示，美國務院 發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動，「這純屬無稽之談」。他還說，烏克蘭 局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。對於外界批評中國「戰狼外交」，他宣稱，如果有人覺得中國比以前「傲慢」了，可能是因為他們習慣了曾經「打不還手、罵不還口」的中國。

據中國駐法大使館網站發布，提到中西制度差異，盧沙野在上述交流活動指出，在中國，約90%的高級幹部和公務員來自普通家庭。而美國，社會階層固化，1%最富有的人占有了絕大多數財富。中國死於新冠疫情的人數不到5千，美國是94萬，而中國的總人口數可是美國4倍之多。不少西方人常講文化的多樣性，卻不願接受「民主的多樣性」。

盧沙野說，隨著中國在國際事務中的影響力變大，批評中國的聲音也變多了。有人說中國變強了，所以越來越傲慢，還有人說中方搞戰狼外交。他表示，這些年來，美國等個別國家不斷給中方潑髒水，在國際上汙衊、抹黑甚至妖魔化中國。西方媒體受美國影響很大，對中國的報導也越來越負面、越來越失真，充斥著偏見、誤解。

他並稱，無奈之下，中方的外交官不得不有一些稍顯強硬的回應，但也都是擺事實、講道理，以理服人而不是無中生有。如果有人覺得中國比以前傲慢了，可能是因為他們習慣了曾經「打不還手、罵不還口」的中國，還不能適應一個更加強大、能夠更好捍衛國家利益和自身形象的中國。

對於中國與世界關係，盧沙野說，最著名的謬論是中國威脅論，當下最流行的就是所謂修昔底德陷阱。他宣稱，事實上，中國從未想過稱霸，甚至也不在乎經濟總量能否超過美國。如何讓14億中國人民過上好日子，滿足人民對美好生活的嚮往，才是我們的奮鬥目標。「但美國要把中國列為假想敵，對中國進行全面遏制打壓，我們也不得不反擊。」

針對俄烏局勢，盧沙野表示，近期烏克蘭局勢驟變，這實際上是歐美俄之間的事，中國卻意外「躺槍」。「美國務院發言人近日說中俄關係發展方向令人擔憂，暗示俄羅斯有中國背後支持才敢行動。這純屬無稽之談。」美國在建國不到250年的時間裡，只有20年沒有對外發動軍事行動，而中共建政以來，從未主動對外發起過任何一場戰爭。

他還說，中國為推動和平解決烏克蘭問題發揮了建設性作用。堅定主張尊重和保障各國的主權和領土完整，各國的合理關切應該得到重視和妥善解決。支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，包括諾曼地機制。而美國做了什麼？如果不是美國不斷向烏克蘭輸送武器、推高緊張、渲染戰爭，烏克蘭局勢會不會走到今天？恐怕要打個問號。

盧沙野認為，美國在烏克蘭問題上對中國的批評，就像一個火上澆油的人，批評一個沒有救火成功的人，是不負責任的。至於中俄關係，是建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」基礎上，和美方以意識形態劃線拉幫結夥搞集團政治、製造對抗分裂有本質不同，中國反對非友即敵的冷戰思維，也不會效仿。

對於中歐關係，他表示，中歐的歷史文化、社會制度、發展階段不同，在一些問題上有不同看法很正常，但雙方優勢互補，有廣泛的共同利益和巨大合作需求。合作是正道，對抗沒有贏家。如果能夠在相互尊重基礎上取長補短，形成合力，將是世界之福、人類之幸。