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布林肯通話王毅：全球在看誰支持自由與主權

王毅與布林肯通話：重視北約東擴對俄安全負面影響

記者羅印冲/即時報導
中國國務委員兼外長王毅。取材自環球網
中國國務委員兼外長王毅。取材自環球網

根據中國外交部網站5日夜發布，中國國務委員兼外長王毅應約與美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持；鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響。涉台議題上，王毅稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，美方應當回歸一個中國原則的本義，停止縱容支持「台獨」行徑。

據中方發布，王毅表示，當前中美關係最重要的仍然是推進和落實兩國元首視訊會晤共識。美方近期一些言行與上述目標背道而馳，中方表示嚴重關切。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國的內政。美方應當回歸一個中國原則的本義，停止縱容支持「台獨」行徑，停止干涉中國的內政，以實際行動維護中美關係大局。

雙方就烏克蘭問題交換了意見。布林肯通報了美方對當前烏克蘭局勢的看法和立場。

王毅表示，烏克蘭局勢發展到今天這個地步，是中方不願意看到的。烏克蘭問題錯綜複雜，既事關國際關係基本準則，也同各方安全利益息息相關，既要聚焦當下危機的解決，也要著眼地區長治久安。

他並稱，作為聯合國安理會常任理事國，中方始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策。中方認為，解決烏克蘭危機，還是要按照聯合國憲章的宗旨和原則辦事。一是尊重和保障各國的主權和領土完整，二是堅持通過對話，以和平方式解決爭端。中方希望戰火盡早停下來，現地局勢得到緩和，有效保障平民的生命財產安全，防止出現大規模人道主義危機。

王毅指出，烏克蘭危機最終只能通過對話談判解決。凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。中方將繼續為和平發聲、為和平盡力。中方鼓勵俄烏直接談判，談判不可能一帆風順，但國際社會應當持續予以配合支持，直到談出結果、談出和平。中方也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

雙方還就當前朝鮮半島局勢交換了意見。

烏克蘭 王毅 布林肯

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