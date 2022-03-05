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淘寶賣130元…俄揮軍烏克蘭 竟用中國製低檔對講機？

中國新聞組／北京5日電
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）
網友稱俄軍在前線使用的對講機，竟然是中國製、網購130元人民幣的低檔便宜貨色。（取材自推特）

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，卻未如外界預期般長驅直入，學者專家各有解讀，西方軍事迷也在軍事論壇熱議紛紛。有網友發現，俄軍在前線使用的竟然中國製、網購130元人民幣（約20美元）的民用對講機，連最基本的跳頻保密功能都沒有，所以行蹤「全都露」，難怪被烏軍輕易阻擊。

自由亞洲電台報導，另有網友指出，烏軍裝備了大量先進的「刺針飛彈」（Stinger）和「標槍飛彈」（Javelin），令俄軍飛機和戰車難以招架，也是進軍受阻的重要原因。

網友在論壇平台「紅迪」（Reddit）指出，俄軍使用的對講機是中國製「寶豐」牌，在淘寶售價僅130元人民幣；網友稱這款對講機連最基本的跳頻保密功能都沒有，任何通話都能被輕易察覺。也有網友在留言版戲稱：「看誰買的寶豐對講機比較便宜」，「我在亞馬遜買一支20美元」。也有網友挖苦表示：「原來偉大的普亭大帝，花了太多經費建設國家，經濟困難，只好使用中國製（低檔便宜貨色）。」

另一方面，也有網友表示，烏克蘭軍能夠重挫俄軍，關鍵是烏軍配備的刺針防空飛彈和標槍反戰車飛彈。

刺針飛彈是美國雷神公司研發生產，自1981年服役至今，經過多次改款、升級。採用紅外線導引熱追蹤以及紫外線物體追蹤，能精準追蹤敵方的空中飛行器，不管是傳統定翼機、直升機或無人機，只要被刺針飛彈鎖定，幾乎毫無脫逃的機率。由於刺針飛彈操作簡單可靠，美國為免落入恐怖分子手上，對出口對象限制極為嚴格。此次烏克蘭英勇抵抗俄羅斯入侵，美國才首次直接運送刺針飛彈到烏克蘭。

標槍飛彈配備先進的紅外線成像搜尋器，操作人員鎖定目標後發射，飛彈脫離發射器即可「射後不理」，操作人員可即刻脫離發射現場，讓敵方無法反制追蹤發射位置，保障操作人員的安全。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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