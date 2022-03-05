「終於飛了」…烏克蘭撤僑 中國首架包機抵杭州

首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班正在登機。（視頻截圖）

中國撤僑包機終於飛了。據報導，首架接返自烏克蘭 撤離中國公民臨時航班，今天清晨抵達杭州；此後中國稱將再派出至少五架包機接回當地僑民「全力撤離」。不過有外媒引述當地僑民憤怒控訴稱，中國若真如外媒報導對僑民隱瞞俄軍出兵烏克蘭消息，事後又對撤僑大吹大擂，那麼「我們只是祖國的棄子」。

首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班正在登機。（視頻截圖）

據領事直通車消息，首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班，於5日早上5時41分安全抵達杭州。這是將3000多名滯留烏克蘭交戰區的中國同胞撤離至摩爾多瓦、羅馬尼亞等烏克蘭西部鄰國後，中國派出的首批包機。

與此同時，第二架包機也於5日上午自北京出發飛往布加勒斯特，接上自願回國的留學生後，預計6日上午10時15分抵達鄭州新鄭機場。國航執飛包機每班最大載客量為301人。之後5、6日還有中國東方航空及海航各執飛2班包機，自布加勒斯特分別飛往蘭州和濟南、杭州和濟南。

中國駐烏使館發言人表示，烏克蘭局勢急劇惡化後，使館緊急啟動撤離行動。但留學生體量大，撤離條件複雜，時間窗口很短，使館仍做出了艱苦的努力，整體撤離工作有效、安全。

首架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達杭州。（取材自觀察者網）

「我們這些無法離開的，是被國家拋棄的人」

另自由亞洲電台報導指出，截至4日，仍有大批的中國人被困在烏克蘭境內的各個交戰區。被困烏國東南部城市梅利托波爾的上海人方先生稱，他在中國社媒工具上發出求助資訊，很快被遮罩了；他為困在蘇梅州地下室的138名中國留學生 向中國記者求助卻被以「這個不能公開」為由拒絕，「我們這些無法離開的國人，是被國家拋棄的人。」

報導引述一位逃出戰區抵達鄰國的華人在微信 群裡透露，他們逃到羅馬利亞後被告知要回中國需自費購買機票，原來7000元（人民幣，下同）的機票漲價到1萬7999元，一家人四口人僅機票都要將近10萬元，根本無錢買機票，甚至連基本的生存所需都只能依靠難民營。

4留學生傳被炸死 中使館：假消息

而另據多名身在中國的傳媒人透露，他們從外網看到烏媒報導哈爾科夫文化學院四名中國留學生死於俄軍轟炸的消息，試圖轉發在國內平台，也同樣被禁。不過中駐烏使館則稱烏媒這則報導是假消息。自由亞洲電台報導稱，這則澄清消息在中國官媒等中國網站上已無法顯示。

另中國青年報報導，在基輔的施姓中國留學生等三人當地時間1日上午就接到了中國駐烏使館的撤僑通知，2日晚8時就抵達布加勒斯特。小施說，使館人員和當地商會代表送來炒米粉等熱食那一刻他很想流淚，那盒炒米粉的味道，「大概一輩子忘不掉」。