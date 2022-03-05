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美國成功打撈墜南海F35 用的是租來的中國製打撈船

中國新聞組／北京5日電
2022 年3月2日，美國海軍墜毀的F-35C在畢加索號甲板上。（取材自觀察者網／圖自美國海軍）
2022 年3月2日，美國海軍墜毀的F-35C在畢加索號甲板上。（取材自觀察者網／圖自美國海軍）

據美國海軍協會新聞網（USNI）3月3日報導，美國海軍第七艦隊發言人證實，打撈人員借助一艘專業打撈船「畢加索」號（Picasso），3月2日成功將一個多月前在南海墜毀的美軍F-35C艦載機打撈出水。觀察者網報導，「畢加索」號是美軍向新加坡一家公司租用，而「畢加索」號則是由中國招商局重工（深圳）有限公司建造。

來源：YouTube

觀察者網報導，今年1月24號，美國海軍「卡爾文森」號航空母艦發生「降落事故」，一架F-35C艦載機墜入南海。美軍相關單位曾預估，打撈行動可能需時數月，同時還擔憂中國會搶先打撈。中國外交部發言人趙立堅曾對此回應稱，「我們對他們的飛機沒有興趣。我們奉勸有關國家多做有益於地區和平穩定的事情，而不是動輒在本地區炫耀武力。」

F-35C聯合攻擊戰鬥機是美軍首款艦載第五代戰鬥機，具備打擊能力好、隱身性能強、傳感器水平高等特點，是美國海軍目前唯一一款能夠彈射起飛的艦載隱身戰機。

報導指出，儘管美國海軍沒有具體說明打撈地點，但根據日本海上保安廳1月下旬發出的警告研判，打撈地點應在菲律賓呂宋島以西約170英里處。據了解，F-35C墜機殘骸是從水下約1萬2400英尺（約3780米）的位置撈出。打撈人員先使用線控水下無人機CURV-21將特殊索具和提升線與飛機相連，再將打撈船上的起重機吊鉤放入海底並連接到索具，成功將飛機拉出水面卸在船上。

美國海軍第七艦隊聲明稱，飛機殘骸將運送到附近的美軍基地，之後將通過進一步調查，評估是否需要運往美國本土。

報導指出，「畢加索」號所屬的新加坡公司共有五艘深海工作船，全部都是中國製造。

新加坡 趙立堅 墜機

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